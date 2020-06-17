中外交部官網稱王毅促印度徹查中印邊境流血衝突肇事者

路透社今天引述中國外交部官網說，針對近日中印邊界爆發的流血衝突，中國國務委員兼外交部長王毅周三稱，要求印方開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。消息沒有提及印度外長蘇傑生是否以及如何表態。

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據路透社說，王毅要求印方就中印邊界衝突開展徹查，嚴懲肇事責任人。

外交部網站援引其同印度外長蘇傑生通電話的新聞稿並稱，雙方應通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。據王毅稱，“印方務必不要對當前形勢做出誤判，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。”王毅並強調，中印雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。

中國官方新聞稿並顯示，中印雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。

據路透社說，中國與印度在邊界爆發衝突，造成至少20名印度士兵喪生後，印度舉國上下急切等待總理莫迪對此事的回應，印度媒體充斥憤怒情緒，莫迪的政壇對手強力抨擊他的沉默態度。中國外交部發言人趙立堅周三表示，有關事態“發生在實控線中方一側，責任不在中方”，中方已就此向印方提出強烈抗議和嚴正交涉。