港版國安法 英國在聯合國人權理事會警告中國 北京反對

英國常駐聯合國日內瓦辦事處代表布萊斯韋特(Julian Braithwaite)在人權理事會上就中國實施涉港國安法發出將破壞香港的自治和自由的警告。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團蔣端公使則在在聯合國人權理事會表示，Braithwaite“干涉中國內政，我們堅決反對”。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社消息，英國在聯合國人權理事會上就中國實施涉港國安法發出警告。英國周二表示，中國實施涉港國家安全法的計畫將破壞香港的自治和自由。1997年，亞洲金融中心香港回歸中國，中國當時保證將在50年內保留香港的司法獨立和抗議權利等自由。

英國常駐聯合國日內瓦辦事處代表布萊斯韋特(Julian Braithwaite)在人權理事會表示，“強制實施擬議的立法與中國在《中英聯合聲明》框架下應承擔的國際義務有直接衝突。該聲明是中英兩國政府就香港問題共同發表的一份聲明，並在聯合國秘書處登記。“他敦促中國與香港人民、機構和司法機構溝通，“確保維持香港的高度自治以及權利和自由”。

該報道稱，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團蔣端公使在在聯合國人權理事會表示，Braithwaite“干涉中國內政，我們堅決反對”。據蔣端“中國實施香港特別行政區國安法是為了維護國家安全，旨在堵塞漏洞，有效維護國家主權和安全，“他表示，“這是合理、合法、勢在必行的。”