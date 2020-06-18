中國疾控專家稱北京疫情已經控制住了

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天表示，北京疫情已經控制住了，如果把病人發病時間做一個曲線，高峰發生在6月13日，病例數會越來越少。

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據路透社今天報道稱，中國疾控中心專家吳尊友稱“北京的新冠肺炎疫情已經控制住了”，病例數會越來越少。據吳尊友在周四下午舉行的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第125場新聞發布會上稱，每天新診斷報告病例不等於是新感染的，對發病時間分析可知，大部分在幾天以前就出現發病癥狀，從感染到到發病還有一段時間，這樣推算的話，昨天新增的21個病例基本上是在6月12日以前發生的感染。

據吳尊友“我說控制住了，你們的理解是不是明天就沒有病例報告了？不是這個概念，明天後天相繼還會有報告病例出現“，他說，這些病例都是對既往感染病例的發現，不是新感染，新感染只是零星的。

三天前，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在接受記者採訪時表示，未來三天將決定北京疫情走勢，現在已經到了第三天，被問及北京的疫情是否控制住了時，吳尊友作出上述回應。

路透社引據中國國家衛生健康委員周四公布，6月17日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，在24例本土病例中，北京21例，最近七日累計已達到158例，其他為河北2例，天津1例；境外輸入病例4例（上海2例，陝西1例，甘肅1例）。