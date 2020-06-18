中澳關係驟降 中國富人購澳豪房急凍

根據獨立數據，中國買家5月對澳洲房產的詢問數量跌至近三年來最低，暗示澳洲數十億美元的房產需求可能也成為中澳兩國外交齟齬的受害者。不過經濟學家普遍預計，外交關係緊張局面將得到解決，不會給澳洲經濟造成太大衝擊，儘管這場爭端為本來就不確定的前景平添了額外風險。

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據路透社今天報道稱，中澳兩國外交齟齬升溫，中國買家5月對澳洲房產買興急凍。

國際房產門戶網站Juwai IQI公布的數據顯示，5月詢問量較4月大減逾65%。由於澳洲控制疫情進展領先多數對手市場，4月時的詢問量大增。但之後澳洲政府力促調查新冠病毒源頭，引來中國當局嚴詞駁斥，並揚言採取經濟反擊措施，5月詢問量也隨之同步下滑。

據該報道，若中方的買興持續低迷，近年來已成澳洲經濟一大支柱的房市可能面臨挑戰。中國內地買家是外資房地產投資的主要來源之一，光是上個會計年度，中國投資人便在澳洲住宅、商用建築、房屋拍賣投入61億澳元(42億美元)。

Juwai IQI數據顯示，5月份下降之後，中國大陸目前是澳洲地產投資的第三大來源，僅次於美國和加拿大。中國的投資通常流入新建公寓，因此可推動建築活動和就業。但中國需求的放緩將對已經放緩的房地產市場帶來新的打擊，儘管官方數據仍顯示房屋批建量較去年同期增長了5.7%。