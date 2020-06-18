蓬佩奧與楊潔篪夏威夷美軍營會見 北京稱建設性

美國國務卿蓬佩奧周三在夏威夷會見中國中央政治局委員楊潔篪，北京稱這是一次“建設性對話”。當前中美關係處於深度惡化狀態。據美國國務院發言人Morgan Ortagus在一份聲明中表示，蓬佩奧在會面時強調了“兩國在商業、安全和外交往來方面完全互惠的必要性”。中國外交部發言人趙立堅周四就此次會談介紹說，楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方“唯一正確選擇”。

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據路透社報道，美國國務卿蓬佩奧與楊潔篪舉行了“建設性”會談。

當前中美關係處於深度惡化狀態。兩國在新冠病毒疫情處置以及中國推進香港安全立法等問題上陷入爭端。據美國國務院發言人Morgan Ortagus在一份聲明中表示，蓬佩奧在會面時強調了“兩國在商業、安全和外交往來方面完全互惠的必要性”。美國官方發言人的聲明還說，“彭佩奧還強調了充分透明和共享信息的必要性，以對抗當前的COVID-19大流行和防止未來的疫情爆發。”

路透社說，北京稱，雙方同意繼續進行接觸。新華社的報導稱，“雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。”中國外交部發言人趙立堅周四就此次會談介紹說，楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方“唯一正確選擇”。

一名美國國務院高官表示，雙方在火奴魯魯的會晤從周三1900GMT不久後開始，周四0150GMT結束。就在雙方會晤的同時，美國總統特朗普簽署立法，主張對壓迫新疆維吾爾族人的責任人進行制裁。另一方面，包括蓬佩奧在內的七國集團(G7)外長發布聲明，要求中國不要推進涉港國安法。

蓬佩奧對北京的批評一直較為強硬，這是他與楊潔篪4月15日通電話討論疫情以來的首次接觸。自去年以來，他們還沒有見過面。

據路透社，朝鮮半島緊張局勢也有所升溫。美國和中國就朝鮮核武器計畫表達了關切。

專家稱美中關係處於多年來的低點，5月中旬特朗普甚至暗示他可能切斷與北京的關係。特朗普簽署的法案提出對負責鎮壓維吾爾族穆斯林的中國官員實施制裁，包括一位中共中央政治局委員。特朗普簽署了一份聲明，降低了上述可能性。聲明稱，該法案的部分制裁要求可能限制了憲法賦予他作為總統開展外交活動的權力，因此他將視其為建議，而非強制要求。

該報道指，雖然特朗普和美國政府在11月美國大選之前這段時間對中國大打口水戰，但前美國國家安全顧問博爾頓周三爆料，特朗普在2019年6月的一次閉門會議上尋求中國國家主席習近平幫助其連任。博爾頓的爆料是一本新書的部分內容。美國政府周二提起訴訟以阻止博爾頓出版，稱書中包含機密信息，會危及國家安全。

特朗普對博爾頓進行回擊，在接受華爾街日報採訪時稱博爾頓為“說謊者”。他在另一次接受福克斯新聞訪問時表示，博爾頓的書中包含高度機密內容，這觸犯了法律。

該報道說，中美雙方都沒有提及夏威夷會談的議程，但外交人員和其他消息人士稱，會談是中方要求舉行的。

美國貿易代表萊特希澤表示，中國官員一再重申，將遵守第一階段貿易協議中的承諾，購買更多美國商品和服務。他補充稱，迄今為止，中國購買了約100億美元的商品。

蓬佩奧在對中國的諸多批評中也表示，中國原本可以藉由加強透明度，來阻止新冠疫情大流行造成全球數十萬人喪生，他也指責中國拒絕分享信息。

據路透社，特朗普已啟動取消美國給予香港的特殊待遇的程序，藉此回應中國通過涉港國安立法，但並未立即終止幫助香港維持全球金融中心地位的特殊待遇。