中印衝突 中方為什麼對官兵傷亡數字守口如瓶

中國與印度軍隊6月15日在雙方有爭議的邊界地區發生嚴重衝突，印度軍方隨即公布了包括一名上校軍官在內的20名軍人在衝突中陣亡的消息，以及軍人的名字，軍銜、職務、年齡等個人資料，18日，印度為陣亡軍人舉行隆重國葬，無數國人哭悼。難以為人理解的是，中國方面至今對衝突損失諱莫如深。

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這是一場發生在加勒萬河谷的激烈衝突，而且這一衝突是在雙方高級將領6日會談達成後撤的協議後突發的。根據不成文的協議，在邊境地區巡邏的雙方軍人都不應攜帶槍支或殺傷性爆炸物，如果攜帶，也必須要放在袋中以示不會使用武器。雙方爆發爭執時，一直都是肉搏戰，赤手空拳，頂多外加石片，但這次的肉搏戰異常激烈，印度軍方指責中國軍人立即亮出一種用鐵絲纏繞，鐵刺凜凜的“狼牙棒”襲擊，印方指責中方軍人這是有預謀的“野蠻”行為。

顯然，這是一場遠比雙方傳統肉搏戰殘酷的廝殺，一場發生在高山之巔的不開槍的血戰。根據印度公布的資料，印度上校指揮官在搏鬥中陣亡，印度總共有20名官兵喪生。其中有些被打成重傷不治而亡。英國『衛報』援引印媒的報道說，雙方士兵在陡峭的山脊上互相攻擊，導致很多士兵失足墜崖。

法新社分析指出，星期一發生的這場衝突，是兩個核大國45年來第一次血腥衝突。後果嚴重，雙方都在指責對方應對此次衝突負有責任。奇怪的是，中方對自己到底死傷了多少軍人沉默不語，根據『印度斯坦時報』『印度報』援引印度軍方的消息，中方至少40名軍人在搏鬥中或者被打死或者嚴重受傷。

『印度斯坦時報』周五的報道援引了印度高層的消息，披露的另外一個細節顯示，直接參與這場雙方衝突的中國人民解放軍第14巡邏站附近的部隊的正負指揮官，全部陣亡。

中方的諱莫如深十分怪異，只有經常或者授意或者主動釋法信號的官媒『環球時報』總編胡錫進發微博暗示中方也有人員傷亡。那麼，中方為什麼還要遮遮掩掩，胡錫進高高在上地表示：中方不希望兩國人民對傷亡人數進行比較，以免引發公眾情緒。這是北京的善意。對這一“善意”，網上有人諷刺：殺了人，妄談善意，自己人死了，不公布，也談不上善意，只要有一點點善意，趕緊把死傷者的名字一個不漏全部公布出來，尊重生命，這才叫善意。

印度的公眾情緒憤怒到極點，因為印度絲毫沒有隱瞞，死亡人數，名單，過程，都很詳細，胡錫進可能是在擔心引發中國人的憤怒情緒？如果說中國官方或者中國官媒還在擔心“爆發公眾情緒”的話，網絡上已有不少中國人在質問，難道中國軍人的命就不是命嗎，印度可以為被打死的軍人舉行國葬，中國為什麼連自己的士兵死傷的名單都不能公布？

新冠肺炎爆發以來，中國當局常常被指隱瞞疫情早期真相，引起世人側目，這次雙方軍人衝突，公布真相併不難，世人都在盯着，不要一直隱瞞到非常難堪的地步。有分析指，中國從未即時確認維持和平任務以外的軍事死亡人數。中國面臨兩難，既不想再給已經燒得很旺的民族主義添柴，那是一把雙刃劍；也不想承認損失重大，讓民族主義者沮喪，把怒火燒向北京。

中國領導人習近平近年來試圖努力與亞洲另外一個巨人印度搞好關係，如今在中國面臨四面楚歌的國際大背景下，一場邊界嚴重失控的衝突，當局的苦心經營顯然很失敗。