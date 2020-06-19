中方秘而不宣 印媒稱中國軍隊正副指揮官陣亡

中國與印度軍隊15日爆發血腥衝突，印方承認有20名官兵被打死，中國方面一直秘而不宣，令外界猜疑動機。印度媒體星期五披露，中國部署在拉達克加勒萬河谷邊界的部隊正副指揮官，也在衝突中喪生。

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中央社援引『印度斯坦時報』報道稱，一位在印度中央政府建築群南棟的高層官員談話說，中國方面部署在拉達克加勒萬谷第14巡邏站附近的部隊指揮官，在15日的衝突中喪生，副指揮官也在衝突中喪生。

一名印度高官再度把衝突責任歸咎中國，指控中國軍隊試圖“改變當地現狀”，在屬於印度轄地的加勒萬谷執行任務。印方高官指，雙方本已在6月6日舉行的軍團指揮官會議上達成把部隊後撤的共識，但中國軍隊卻試圖在第14巡邏點的山脊高地上興建觀察哨站，在雙方指揮官激烈爭執後，很快演變成一場無法控制的肉搏戰。

印度與中國軍隊6月15日在拉達克發生暴力衝突，互相使用拳頭、石頭和棍棒攻擊。根據印度方面公布的消息，印度包括上校指揮官在內的20名軍人死亡，印度軍方指控中國軍隊使用自製的布滿鐵刺的狼牙棒攻擊印度士兵，印度方面指控中國軍隊有預謀有計畫攻擊，直接造成嚴重傷亡的後果，中方對此一直沉默不語。

法新社周五援引『印度報』等多家媒體報道，中國方面周四釋放了雙方衝突中俘虜的10名印度軍人，其中包括一名中校和三名少校。根據『印度報』報道，雙方高級將領就釋放俘虜早些時候達成協議。印度媒體稱，印軍俘虜已全部獲釋，但印度政府未予以證實。

印度軍方在衝突發生後宣布，雙方都有陣亡，印度方面有20名官兵死亡，18名軍人受傷，仍在住院治療。但中國一直拒絕透露有多少中國軍人喪生的細節，但一些印度媒體稱，至少四十名中國軍人在衝突中傷亡。

星期四，印度為20名殉國的將士舉行隆重葬禮，數以萬計的民眾在現場送葬。根據法新社報道，印度民間發起抵制中國貨的呼聲，中國國旗以及中國國家主席習近平的畫像至少在兩座城市被焚毀。