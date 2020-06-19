蓬佩奧直指中方強推國安法是流氓行動 敦促歐盟拒絕中國暴政

剛剛結束的蓬佩奧與楊潔篪的夏威夷會談顯然沒有起到絲毫緩解美中緊張氣氛的作用，相反，美國國務卿蓬佩奧周五對中國發出最嚴厲的抨擊，敦促歐盟國家寧肯選擇自由，也決不能接受中國這個“流氓國家”強加於他們的“暴政”。

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歐盟領袖下周一將與中國總理李克強舉行視頻峰會，在這一峰會來臨之前，蓬佩奧在哥本哈根舉行的視頻峰會上疾呼：“中國共產黨要迫使歐盟在美國和中國之間做出選擇。但是你們不能在不否認你們自己的情況下跨出這一步，所有依賴於專制政權的的民主政體不配民主政體這幾個字”。

蓬佩奧進一步表示：“我希望更多地聽到歐洲領導人面對中國挑戰這一主題發表的公開聲明”，“以免在選擇暴政獨裁還是選擇自由上不留下任何錯覺”。

美國數月來一直指責歐盟害怕丟失中國市場，在中國面前顯得非常軟弱。星期一，蓬佩奧在與歐盟領袖交流時，強調的就是這一話題。歐盟外交負責人之前強調，“歐盟必須在美國與中國在一個構成全球政治主軸的時刻做出選擇，‘選擇你屬於哪個陣營’的壓力正在增加。”但他同時表示歐盟拒絕投入到一場新的冷戰之中。他建議“繼續與中國進行雙邊對話”，但沒有得到美方的回應。

星期五，蓬佩奧十分清晰也非常嚴厲地表述了美方的立場，他在哥本哈根視頻峰會上稱，中國共產黨“下令終結香港自由”，這是一個“流氓行為”，違反了中國自己之前向國際社會做出的承諾。

蓬佩奧直呼習近平為“中共總書記”，而不是“中國國家主席”，以此凸顯習近平的真正角色。蓬佩奧譴責中共總書記習近平為第二次世界大戰以來空前的大規模侵犯人權的行動“開放綠燈”，蓬佩奧指的是中國在新疆把百萬維吾爾人關入集中營的事件。

蓬佩奧還指責中國軍隊在中印邊境挑起緊張升級，“把南中國海軍事化”。

法新社指出，蓬佩奧是一位視為特朗普的鷹派人物，很早就看清北京是華盛頓的戰略對手。蓬佩奧繼續表示，美國始終認為，由於中國在新冠疫情上撒謊，導致這一病毒全球大流行，因此，中國政府對此負有直接責任。

蓬佩奧還揭露中國政府不遺餘力向全球各國施壓，要求給華為開放市場，蓬佩奧說，華為“是中共製造的中國國家監督的工具”。

面對歐盟，蓬佩奧表示，中國當局正在侵蝕着攻擊着歐盟的“經濟主權”，“收購關鍵性的基礎設施”，比如希臘的比雷埃夫斯港。他警告說，“對每一筆中國國企的投資必須當心”。

蓬佩奧還表示，他同中國外交事務最高官員楊潔篪面談時，發出的是同一信息，“非常坦率”，蓬佩奧警告，美國政府正在密切注視着北京下一步的行動，從新冠疫情到香港問題，以及中印衝突，都在美國的關注之中。

顯然，蓬佩奧與楊潔篪的會談一點都沒有緩解兩國極端緊張的關係。