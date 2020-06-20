李文亮微博逾百萬留言突遭清空 網民抗議後又重現

因在社交媒體向親友披露新冠肺炎疫情暴發的的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，不幸在患病後於今年2月7日離世。而他生前發出的最後一則微博帖文的留言區，已累積超過100萬條評論。不少人以在他微博下面留言的方式來表達個人情感和追思，更有人稱其為“中國哭牆”。

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但在6月19日，有人發現這則帖文的評論突然被全數清空，亦無法再發布評論。事件隨即引起中國大陸網民地不滿和抗議。而經記者最新複查顯示，不久前還消失的評論區最終“神奇”恢復，不過最多人點贊的熱門評論未顯示在前排，所有評論只能按時間順序排列。

周五當天，有網民發現，看不到李文亮微博貼文的評論，疑似被“清空”，也無法再添加新的評論。有網民更是評論稱，“猶太人的哭牆站立了2000年，中國人的4個月。”猶如“哭牆”崩塌，網民紛紛對“禁言”的舉動表達不滿。

而在微博上“抗議聲浪”愈來愈多之際，李文亮微博貼文的評論又被恢復，但是熱門評論消失不見，所有評論按時間順序排列。另有人發現，6月19日之前的所有評論仍無法看見，但隨後再次恢復。對此，微博管理員周六回應稱，“反黑產反垃圾評論策略19日晚出現故障，部分微博的評論展示異常，收到反饋後已在1小時內修復完成，並不存在被全部、大量刪除的情況。”