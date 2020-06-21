王全璋受訪共同社指曾在受審中受到刑訊逼供

今年4月刑滿出獄的中國著名維權律師王全璋最新在接受日本共同社採訪中首次披露，他在被捕後於審訊過程中曾遭到刑訊逼供。

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《共同社》報導指，王全璋在2015年的“709維權律師大抓捕事件”中被捕，從此失去音訊近3年，之後被以“顛覆國家政權罪”起訴。天津市第二中級人民法院2019年1月28日上午宣判王全璋有罪，判處有期徒刑4年6個月，並剝奪政治權利5年。王全璋在2020年4月5日刑滿出獄後，以防疫為由被安排到濟南老家進行居家隔離，經過一番周折後，終於在4月27日返回北京家中，與分別已久的妻兒團聚。

報導指，自王全璋於2015年7月與外界失聯至2016年1月宣布其正式被捕後，這一期間他被當局在天津拘押。儘管中國刑事訴訟法第54條、最高人民法院關於執行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋中第61條、國家法定的法律監督機關——人民檢察院刑事訴訟規則第140條等法律條文均有明確規定禁止刑訊逼供，但王全璋向共同社介紹指，他在受審期間受到了毆打，並被連續打耳光數個小時。審訊人員曾逼迫他簽署一份宣誓書，以承認他接受國外資金來顛覆政府。他把在天津被關押的這一地點形容為“酷刑的溫床”。

現年44歲的王全璋表示，他每天24小時都在2名武警的監視下被關押在一間約20平方米的牢房中。他被禁止在睡覺時翻身。有一次，他還被命令舉起雙手指空罰站15個小時，當他放下雙手時，他被看守人員大罵“叛徒”。王全璋說，當時他身體非常虛弱，甚至無法站立幾分鐘。

報導指，在2018年12月的一次閉門審判中，王全璋向法官質問“你所謂的依法治國是什麼意思？”他卻被像“豬”一樣地按倒在地。當王全璋嘗試對他的判決提出上訴時，一名司法官員曾威脅他將刑期延長至8年。王全璋表示，“我的案件證明了（中國的司法程序）是草率的。破壞法律的是公安、檢察官和法院當局。”