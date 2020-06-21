聚會議時政 寫“勸退書”的維權人士許志永遭批捕

“中國公民運動網 ”20日報道，北京維權人士許志永已被批准逮捕，他的親屬6月20日接到山東警方通知，據悉獲罪原因與去年一場討論中國時政的聚會有關。但具體涉及罪名及羈押地點仍不明。許志永在今年年初在流亡中曾公開發表“勸退書”，請習退位，隨後在2月15號於廣州被捕。

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中國公民運動網表示，20日上午約11點，許志永的二姐接到山東警方的電話通知，稱許志永已經被批准逮捕，並稱應許志永的要求，將逮捕通知書寄給北京的二姐家中。

中國公民運動網說，許志永被捕原因可能和去年12月初在福建廈門參與的一次聚會有關，當時“聚會者討論時政和中國未來，分享推動公民社會建設的經驗”。但2019年12月26日，聚會的多名參與者突然被山東警方跨省抓捕，其後全國各地對律師和公民展開了大規模的拘留及傳喚，多名公民、律師因而展開逃亡，包括新公民運動的發起人許志永。這次拘捕行動被稱為“1226 公民案”。

今年2月初，許志永在逃亡中發表“勸退書”，嚴厲批評習近平面對武漢肺炎疫情及香港“反送中”運動的無能表現，並直言“習近平先生，您讓位吧” ，信中指出“您不是政治家”，”您無能處理重大危機”，並指出”您最大的問題是，總想逆流歷史，回到梁家河。“ ，“因不自信，拚命維穩，耗竭中國” ......2月15日，許志永在廣州被捕，女友李翹楚隨後也被帶走。

許志永被捕後，警察曾口頭告知家屬，許志永被以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”遭指定居所監視居住。在許志永之後，多名參與聚會的人也先後被以涉嫌動顛覆國家政權罪拘留、監視居住及取保候審。

許志永於2003年參與“三博士上書事件”，主張廢止收容遣送制度，從此成為中國境內的公民運動及法律維權要角至今。但他因推動國民平等教育權利，及要求官員公布財產，2013年7月首度被捕，翌年被判4年有期徒刑，於2017年7月出獄。

然而，許志永出獄後仍不改敢言風格，持續推動公民運動及政治民主化。2019年12月13日，許志永與20名維權律師及人士在廈門舉行聚會，討論對公民社會的思路，遭到警方大舉逮捕，許志永展開逃亡。

報道稱，6月18日，在1226公民案發生半年之時，相繼被抓捕的戴振亞、張忠順、李英俊、李翹楚、陳家坪等5人取保獲釋。此時，丁家喜被指定居所監視居住期限將滿半年，許志永被指定居所監視居住超過4個月。外界仍不知兩人被羈押的具體地點，律師從未獲準會見，家屬均未收到任何法律文書。

目前丁家喜的家屬還未接到當局的任何電話或書面通知，但推測丁家喜應該和許志永一樣，也已經被批准逮捕。