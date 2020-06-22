日本石垣市議會通過釣魚島更名決議

日本石垣市議會6月22日通過決議，將目前屬於該市行政區域管轄的釣魚島（日本稱為“尖閣諸島”）住所的名稱“登野城”改名為“登野城尖閣”，此項決議由多數贊成通過。並在10月1日正式生效。

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目前，釣魚島在日本的行政地名為“石垣市登野城”，未使用“尖閣”的稱謂。根據日本地方自治法第260條，地方町村行政名稱修改，需經市町村議會討論批准，然後報送所屬都道府縣知事，對外告示。

此議案在6月9日，由石垣市市長中山義隆提出。在解釋提出此議案的理由時該市負責此項事務的職員指出：因為與石垣市街中的另一個“登野城”的地名相同，為了避免行政手續的事務性錯誤，因此改名。

位於日本那霸市的第11管區海上保安本部6月17日宣布，中國公用船在釣魚島（日本稱尖閣諸島）的毗鄰區，也就是日本認為是領海的海域外側約22公里以內，從4月14日開始連續65日航行，為2012年日本將該群島國有化以後最多，進入日本認為是領海的海域為11次，5月8日還發生中國海警船追逐日本漁船事件，由輿論認為：在中國海警船不斷進入釣魚島水域航行的背景之下，在行政地名上加上“尖閣”二字，可以明確向國內外宣示日本捍衛領土的決心。

中山義隆市長在被問及此舉是否有牽制中國方面舉動的意圖時，中山義隆市長加以否定。

2017年9月19日，中山義隆在市議會表示，將在該年12月的市議會上提交議案，石垣市定於12月4日向市議會提交議案，將釣魚島的日本行政區上的名字從“登野城”改名為“登野城尖閣”，並使這一方案會在2018年1月15日的市議會上得到通過，對此中國向日本提出了警告。

在2017年12月4日中國外交部的例行記者會上，有記者問：據日本媒體報道，沖繩縣石垣市市長擬於12月4日向市議會提交議案，將釣魚島行政區畫由“石垣市登野城”更名為“石垣市登野城尖閣”。中方對此有何評論？

當時的中國外交部發言人耿爽答道：釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中方維護領土主權的決心堅定不移。無論日方玩弄什麼樣的把戲，都改變不了釣魚島屬於中國的事實。我們敦促日方正視歷史和現實，停止在這一問題上製造事端，避免損害兩國關係改善的勢頭。

而中山義隆在日本時間2017年12月11日透露稱，暫不向12月市議會例行會議提交原定的在釣魚諸島地址中加入“尖閣”兩字的議案。中山表示更名所需的行政手續等頗費時間，稱“也考慮召集臨時議會進行提案，將儘快推動此事”。有輿論認為這是由於中國方面表示反對。輿論認為2018年是《日中友好和平條約》締結40周年，日本政府還希望通過兩國首腦的互訪，改善兩國關係。

而此議案終於在6月22日在石垣市議會通過，中國外交部發言人趙立堅在22日主持的外交部例行記者上表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。日方通過所謂“更名”議案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的、無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實，我們對日方有關行徑堅決反對，中方已通過外交渠道向日方提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利。

台灣外交部通過新聞稿表示，釣魚台列嶼主權屬於台灣，任何意圖改變此事實的行為均屬無效，外交部已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議。

台灣外交部重申，釣魚台是固有領土，台灣擁有主權的事實不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為均無法改變這個事實。