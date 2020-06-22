美國司法部長：中國竊取科技機密也是偷走美國人民的未來

美國司法部長威廉 巴爾（William Barr）周日（6月21號）在媒體上詳述美國政府正在如何對付疑似中國從事竊盜及滲透知識產權行動所構成的國安威脅，他同時也控訴"中國共產黨正在偷走美國人民的未來"。

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« 華盛頓觀察家報 »（The Washington Examiner）報導，巴爾出任美國司法部長一職後，司法部就加大了對中國在美國境內不利的外國影響的壓力。巴爾周日接受福克斯新聞（Fox News）節目Sunday Morning Futures訪問時告訴主持人瑪利亞 巴帝羅默（Maria Bartiromo），北京政府對美國未來經濟繁榮和科技優勢構成威脅。

中央社引述該報道指出， 巴爾表示，這對美國來說是一項重大挑戰。19世紀末迄今，美國的機會、成長和繁榮，都來自在科技方面的領導地位。過去10年左右，中國明顯地大力推動要取代美國，想在即將主宰經濟的各種未來科技領域當領頭羊。因此，美國是否能持續作為世界科技的領導者，關乎下一代和下下一代的經濟和機會。

巴爾指出：“中國在這段竊盜與詐騙猖獗的時期，已經發動極具侵略性的計畫想要取代我們。當他們竊取有關未來科技的機密，他們也在偷走美國人民的未來。“

巴爾表示，要嚴格打擊那些派來投入美國關鍵科技畫的研究人員及其他同仁。這不僅包括武器系統，還有農業、醫藥、機器人技術、人工智慧等，囊括了整個重要前瞻的科技領域。他認為，對抗中國對美國威脅的關鍵在於保護美國科技的領導地位，並阻止中國從事任何間諜及具有影響力的活動。他表示，逼迫中國在國際舞台上按規矩來也相當重要。

另外，巴爾還指出，中國可能試圖利用冠狀病毒大流行獲得優勢。

對於華為5G無線網路市場取得全球優勢，巴爾建議美國及其盟邦應該研究在財務上支持芬蘭諾基亞（Nokia）或瑞典愛立信（Ericsson），或同時支持這兩家電信公司，來削減華為銳氣。巴爾說，西方國家必須要挑選一家或多家電信公司來與中國抗衡。