中國趨強硬 或畫港台紅線威脅美國貿易協議

北京方面已開始悄悄向華盛頓傳遞一個信息：美國在中國視為禁區的問題上施壓，可能會危及中國根據第一階段貿易協議對美國農產品和其他出口產品的採購。

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據路透社引述報道指，中國告訴美國，越過“紅線”貿易協議就危險了。

路透社引述華爾街日報周五消息稱，中國告訴美國，“越過紅線”將威脅到雙方的貿易協議。

該報導稱，中國私下告訴美國，“干涉”香港和台灣等事務，可能危及中國根據中美第一階段貿易協議對美國商品的採購。

華爾街日報今天報道稱，北京方面已開始悄悄向華盛頓傳遞一個信息：美國在中國視為禁區的問題上施壓，可能會危及中國根據第一階段貿易協議對美國農產品和其他出口產品的採購。

中國領導人指責華盛頓方面干預香港和台灣等事務。美國參議院周四一致通過一項法案，將對破壞香港有限自治權的中國官員、企業和銀行實施制裁。目前中國正推動在香港實施全面的國家安全法，而台灣則被北京視為中國的一部分。

根據北京方面對會談的官方報道，上周在夏威夷與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)會面時，中國最高外交官楊潔篪提出了這些問題，此外中國對美國總統特朗普上周簽署的一項法案表示“強烈不滿”。該法案要求制裁被認為對在中國西北部新疆地區大規模關押維吾爾族穆斯林負有責任的中國官員和實體。