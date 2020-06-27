中國駐澳領事傳被澳警方查 中官媒斥“碰瓷”

澳大利亞昆士蘭州警方對中國駐布里斯班總領事徐傑展開調查，指他涉嫌煽動暴力威脅昆士蘭大學的學生帕夫盧。帕夫盧聲稱，徐傑去年7月25日的公開聲明，將他描述為“分裂主義者”，使他易受死亡威脅和攻擊。中國官媒斥上述說法是“碰瓷”。

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據世界日報今天報道稱，威嚇昆士蘭大學學生? 駐澳領事徐傑被查，中官媒斥“碰瓷”。

澳大利亞新聞網引述警方發言人25日證實相關消息，但未透露細節，僅指在收到帕夫盧正式投訴後展開調查，並拒絕對此事進一步置評。

帕夫盧曾於去年7月24日，與15至20名學生參與靜坐，支持香港的反送中活動。其後約200名中國留學生包圍靜坐的學生，雙方發生衝突。據該報道，徐傑事後發表公開聲明，指該場集會是“反華分裂活動”。環球時報點名指帕夫盧是集會主辦人。帕夫盧事後在社交網站遭受辱罵及死亡恐嚇，遂告上法庭，申請頒令要求強制徐傑收回言論及向他道歉。

據中國官方的觀察者網，中國駐布里斯班總領事發言人在表態中並未對點名任何人，只是對“極少數別有用心的人”加以批評。該報道質疑帕夫盧不滿被停學，“賴上”中國了。

帕夫盧早前收到學校通知，被勒令停學兩年至2022年。校方對他作出11項指控，包括以煽動性言論、具威脅意味的行為，製造混亂的抗議活動等，考慮舉行閉門聽證會決定是否開除其學籍。事後有人發起網上聯署，要求校方撤銷處分。

據澳洲新聞網報道，帕夫盧不滿校方處理結果，已正式起訴昆士蘭大學校方和兩名校長，並索賠。

據觀察者網說，昆士蘭大學否認校方處理與中國有關。據報道稱，中國駐澳洲大使館去年7月27日發布了中國駐洲使館發言人表態：“我們認為，中國駐布里斯班總領館發言人7月25日有關表態是恰如其分的。任何對該表態的誤讀和過度反應是令人遺憾的，也是不可接受的。”