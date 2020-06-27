稱機密 解放軍透露或在造核動力航母

負責大陸各型武器與軍事裝備的中共中央軍委裝備發展部最近發出一則採購訊息，內容是列為機密等級的“艦船核動力系統分析模型開發專案”，此一訊息透露出計畫已久的核子動力航空母艦建造案已開始進行，但至今仍不知核動力航母是已於2018年起造的第3艘航母，或是近期才預備開始起造的第4艘航母。

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據中國時報今天報道稱，解放軍透露機密採購資訊，疑在建造核動力航母。消息指中國大陸首艘國產航空母艦山東艦去年12月17日在海南三亞軍港交付，目前尚有第2艘國產航母在建，可能採用彈射式甲板，但仍使用傳統動力。

雖然先前在新冠疫情緊急期間傳出大陸可能暫停開發核動力航母的消息，但大陸官方與軍方都未予證實。目前大陸疫情受控趨緩，許多原先因疫情耽誤下來的案子持續恢復並加緊推進，加上美中關係愈加緊繃的趨勢短期難以改變，建造核子動力航母的計畫擺上日程也只是遲早的事。

該報道引據《多維新聞》指出，解放軍這項有關核動力船艦裝備採購訊息是發表於中共中央軍委裝備部所屬的“全軍武器裝備採購資訊網”上，公告時間為2020年6月23日，共新增9條採購需求與53條採購公告，其中第8條是“艦船核動力系統分析模型開發專案單一來源公示”，被指為透露大陸正在建設核動力航母的資訊。報導說，“全軍武器裝備採購資訊網”於2015年初上線，是中共軍方武器採購需求資訊的權威發布平台。這次公告的艦船核動力系統分析模型開發專案引起關注，其保密級別為“機密”，截止日期為2020年6月30日；另外第15條“小型動力裝置核安全設計準則與系統模型開發校核研究”、第17條“電廠概率安全分析技術在核動力艦船適用性研究專案單一來源公示”、第50條“某核動力裝置設計情況總結與GJB2529適用性評估”等，共有多項與船艦核動力相關，說明大陸軍方正在着手艦船核動力系統的工作，很有可能正是外界猜測已久的核動力航母。

據消息說，最早傳出大陸要建造核動力航母的消息，始自於2018年2月27日中船重工集團公司發布新的發展戰略綱要中。後來《新華社》於當年11月報導“新型航母也已經在船台上有序建造”，首次確認大陸正在建造第2艘全新的國產航母，也是官媒首次確認大陸正建造其第3艘航母。

大陸軍事專家李傑曾分析，大陸第3艘航母將直接從滑躍起飛跨越到電磁彈射，第4艘將在動力上有重大突破。大陸國防大學教授梁芳則表示，大陸可能越過蒸汽彈射，直接發展電磁彈射的航母，航母的動力系統也可能從常規動力變成核動力。港媒亦曾引述軍方人士消息稱，大陸最快在2021就會開始打造第4艘傳統動力航空母艦，但核動力航母的核技術問題、艦載機與資金成本問題，使得新一代第5艘航母計畫暫被擱置。大陸的專家認為，核動力技術難度高，最快也要到第5艘才會采核動力。

據該報道表示，目前大陸軍方已有遼寧號和山東號2艘傳統動力航空母艦，雖然另有10艘核動力潛艦，但大型軍艦使用的核子反應爐比潛艦難度高了許多。如果確實與中國的航母計畫有關，則意味着大陸的核動力航母已經啟動相關研究製造工作，亦即大陸至少會有2艘航母同時建造，甚至同時在建航母數量可能達到3艘。