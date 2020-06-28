北約司令：無法繼續忽視中國顛覆國際秩序

北約盟軍聯合作戰司令部司令、美國海軍歐洲-非洲戰區司令弗格海軍上將（James G. Foggo）26日表示：中國的擴張行動已經從印太地區延伸到歐洲、非洲和北極，並在當地對飛機和船舶進行不安全的攔截，對當地國家構成了威脅。中國並在非洲之角建立了一個海外軍事基地，而且試圖控制其它港口。

廣告 繼續瀏覽後續

美國之音報道說：弗格海軍上將是在參加英國國際戰略研究所網絡研討會時做如上表述的。弗格指出，中國的“一帶一路”倡議計畫與經濟、外交、軍事和政治手段相結合，試圖改變以規則為基礎的國際秩序，而後者是二戰後世界和平的支柱。“中國甚至聲稱自己是‘近北極國家’”，讓北極開通新的海上通道的形勢日趨複雜。

弗格強調，“北約無法再繼續忽視中國在歐洲的活動”，北約的集體實力“讓我們自信地認為，在這個大國競爭的時代，沒有任何競爭是我們客服不了的”。

弗格還指出：中國對非洲等國家提供財政援助，並利用這些援助去影響當地的政府。他認為，“這種影響是個安全關切，可以用來控制關鍵海港和機場設施的使用，並通過國營和受國家控制的企業的科技獲取敏感的政府和軍事信息”。

弗格表示，中國在新冠病毒疫情期間嚴格控制國內信息，又試圖擴大在歐洲的影響力。他說，中國“限制有關新冠病毒疫情的信息，甚至還向歐洲捐獻（醫療）設備和人員，試圖展示自己是世界領導人”。

弗格說，世界過去十二年中發生了巨大變化。美國政府官員十年前還可能設想與中國和俄羅斯進行合作，可俄羅斯後來吞併了烏克蘭的克里米亞，中國開始在南中國海和東中國海建設島嶼，中俄兩國並開始強軍，對其他國家發動網絡攻擊，甚至插手別國的政治。