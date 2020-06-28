13次北京兩會 中國人大代表申紀蘭過世

曾公開表示“從沒投過反對票的”中國標誌性人大代表申紀蘭傳出今晨過世。她從1954年出任中國全國人大代表後，連任13屆，從未落過選。她以“聽黨的話”自豪，曾被稱為人大的“活化石”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，66年來沒投過反對票，中國人大代表申紀蘭過世。該報道引據中國官方媒體消息說，中國標誌性人大代表申紀蘭傳出28日凌晨逝世，享耆壽91歲。

申紀蘭自1954年出任中國全國人民代表大會代表後從未落選，被稱為人大“活化石”。

日前中國網絡就盛傳91歲的申紀蘭5月底送醫後病危，中國國家禁毒委還曾釋出註明6月出品的申紀蘭反毒宣傳片，疑似闢謠。

中央社引述澎湃新聞上午消息稱，從多個管道證實全國人大代表申紀蘭28日凌晨逝世。新京報旗下微信公眾號“政事兒”也引述山西省平順縣新聞辦，證實申紀蘭過世消息。不過，至截稿前，這項消息尚未獲官方證實。

申紀蘭1929年12月生，山西省平順縣人，曾任平順縣西溝村黨總支副書記。她自1954年出任中國全國人民代表大會代表後，至今從未落選，她曾公開表示“當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票”，因此被諷刺為“舉手機器”、人大的“活化石”。

據中國人大網介紹，申紀蘭是第1屆至第13屆全國人大代表。她積極維護婦女勞動權利，倡導並推動男女同工同酬寫入憲法。2018年12月18日，中共頒授申紀蘭改革先鋒獎章。2019年9月17日，中國國家主席習近平簽署主席令，授予申紀蘭“共和國勳章”。