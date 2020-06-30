美國國家安全事務顧問羅伯特·奧布萊恩關於中國的講話

美國國家安全事務顧問羅伯特·奧布萊恩（ROBERT O’BRIEN）日前發表有關中國的講話，闡述了數十年來美國政府基於促進中國走向自由民主的對華關係思路，以及最終發現反被中共利用壯大專制體制，滲透美國，對自由世界構成威脅的反思。以下轉載美國駐華大使館網站對這個講話的摘譯。

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NATIONAL SECURITY ADVISOR ROBERT O’BRIEN REMARKS ON CHINA

國家安全事務委員會（National Security Council）

白宮（The White House）

華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）

2020年6月26日

國家安全事務顧問羅伯特·奧布萊恩（ROBERT O’BRIEN）關於中國的講話

亞利桑那州商業局（Arizona Commerce Authority）

鳳凰城，亞利桑那州（Phoenix, Arizona）

2020年6月24日

中國共產黨構成的挑戰，以及中國共產黨的興起及其對美國和我們的盟國造成的威脅，是我們目前面臨的至關重要的問題。

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數十年來，美國各政黨、工商界 、學術界、媒體等方面的普遍看法認為，促進中國的自由化只是時間問題，首先是經濟領域，然後是政治領域。按照這種思維，我們向中國進一步開放我們的市場，我們在中國投入更多的資本，為中華人民共和國的官員、科學家、工程師，甚至軍事官員提供更多的訓練，中國就能變得像我們一樣。

我們根據這個前提歡迎中國在2001年加入世界貿易組織（WTO），提供了大量的讓步和貿易優惠待遇。我們淡化中國嚴重侵犯人權的行為，其中包括天安門廣場事件。我們對中國廣泛的技術盜竊行為睜一隻眼閉一隻眼，使美國經濟各部門整體受到重創。隨着中國日益富裕和強盛，我們相信中國共產黨會實現自由化，可以滿足本國人民日益強烈的民主渴望。這曾經是美國大膽和典型的設想。這種設想出自於我們天生的樂觀主義，也來自於我們戰勝蘇聯共產主義的經驗。遺憾的是，這原來是很幼稚的想法。我們錯得實在很離譜。這種錯誤的估計已成為上世紀30年代以來美國對外政策最大的敗筆。

那麼，我們為什麼會犯這樣的錯誤？我們為什麼不能看清中國共產黨的本質？答案很簡單，是因為我們沒有注意中國共產黨的意識形態。我們不注意聽中國共產黨領導人的言論，不注意看他們在重要文件中所寫的內容，我們視而不見，聽而不聞。我們只相信我們希望相信的方面，認為這些黨員只是名義上的共產主義者。

現在，我們需要明確指出，中國共產黨是一個馬克思主義、列寧主義組織。該黨總書記習近平視自己為約瑟夫·斯大林的繼承人。實際上，正如前記者和澳大利亞政府官員約翰•加諾特(John Garnaut)所指出的，中國共產黨是最後一個從未脫離過斯大林的共產主義執政黨，只有北韓屬於部分例外。然而，斯大林採取殘暴的獨裁統治和駭人聽聞的政策，通過災害、強制集體化、處決行動和勞改營，殺害了約2,000萬俄羅斯和其他方面的人員。

根據列寧、斯大林、毛的解釋，共產主義屬於極權的意識形態。在共產主義統治下，個人僅僅是實現集體化民族國家目標的一個工具，可以很容易地為民族國家的目標犧牲自己。

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中國共產黨要求全面控制人民的生活。這意味着經濟控制，意味着政治控制，意味着人身控制，可能更重要的是，意味着思想控制。加諾特指出，按照經典的中國治國之道，掌握和維持對江山的控制有兩個工具。首先是武，指武器和暴力。其次是文，指語言和文化。中國領導人歷來相信，權力來自於對有形戰場的控制，也來自於對文化領域的控制。加諾特寫道，“對列寧、斯大林、毛和現在的習來說，語言不是講道理和勸說的工具，而是子彈。語言是為了明確、孤立和摧毀對手。”

對於中國共產黨來說，宣傳發揮了核心的作用。北京公開宣布要控制政治思想並大張旗鼓地推行之。1989年，該黨開始圍繞意識形態安全問題進行整頓。此後，中國共產黨領導人一再強調這一點。前幾年，該黨在2013年4月發布一項關於當前意識形態領域情況的通報，提出絕對不允許有任何機會和渠道散布不正確的思想或觀點。

因此在中國國內，這種方式意味着強制性的共產主義意識形態學習班，以及必須下載並使用講授所謂習近平思想的智能手機應用。這意味着完全控制所有國家媒體。從外國報紙到推特（Twitter）、臉書（Facebook）和WhatsApp等外部信息來源都遭到禁止。所有在中國國內生成的內容都受到審查。這意味着監禁從公民博主到新聞記者、律師、活動人士和宗教信徒等每一個表達任何違反該黨立場的觀點的人。而且事實是，就在最近，從今年1月1日到4月4日，就有近500人僅僅因為公開講出武漢冠狀病毒和它對該黨的影響以及該黨掩蓋這種疾病的行為而受到犯罪指控。

中國共產黨重新解釋包括《聖經》（Bible）在內的宗教文本，以支持共產黨的意識形態。它將數以百萬計的維吾爾族穆斯林及其他少數群體關押在再教育營中，強迫他們在那裡接受政治灌輸和強制勞動，而他們的子女則被送進該黨管理的孤兒院中。這個過程徹底抹殺了家庭、宗教、文化、語言以及身陷這些再教育營中的人們的傳統。在中國共產黨的統治下，信息受到嚴格管制，表達時時受到監控，以便讓政府進行打壓或打造。

而美國人應當感到關切。我們不僅應當為中國人民感到關切，而且應當為我們自己感到關切，因為習近平對意識形態管控的野心不僅限於其本國人民。中國共產黨宣稱的目標是建立一個人類命運共同體，並任由中國共產黨來重塑整個世界。在中國邊境之外管控思想的努力已在進行之中。

近10年來，該黨已投入數十億美元用於海外宣傳行動並取得極大效果。中國共產黨已着手剷除全世界不友好的中文媒體機構，而且已接近完成。在美國的幾乎每一家中文新聞機構不是由該黨所有，就是同該黨密切合作，而且它還在滲入英文媒體。在全美各城市有十多個廣播電台，美國人在收聽調頻廣播時會聽到藏而不露的親北京的宣傳。

最近，中國的宣傳讓很多美國人以為冠狀病毒是一名美國軍人帶到武漢的，而不是武漢將病毒傳播到了世界其他地區，這完全是中國共產黨捏造的，以致這名軍人和她的家人需要貼身保安來保護他們免遭死亡威脅，這種情況發生在馬里蘭（Maryland）。在抖音（TikTok）這個中國所有的擁有超過4,000萬美國用戶的社交媒體平台上，可能有很多是你們的子女和年輕的同事，批評中國共產黨以及北京的各項政策的賬號經常被刪除或查封。

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北京動用其財力和市場份額來迫使好萊塢（Hollywood）進行自我審查，從物質上促使導演、演員和製作人避開可能無法通過中國的國家審查機構的題材。

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中國共產黨也在謀求利用個體美國人。它在收集你最隱私的數據：你的言論，你的行動，你的購物，你的行蹤，你的健康記錄，你的社交媒體發貼，你的短信，並且勾畫出你的朋友、家人和熟人關係網。中國共產黨達到這一目標的部分做法是補貼硬件、軟件、電訊通信甚至基因公司。因此，像華為和中興這樣的公司可以在價格上同對手銷價，以虧損的方式在全球安裝他們的設備。它實際連帶造成美國電訊硬件製造商倒閉，也使諾基亞公司（Nokia）和愛立信公司（Ericsson）處境非常艱難。

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那麼中國共產黨將如何利用這些數據？與中國境內的方式一樣，即對個人進行攻擊、奉承、勸誘、影響、脅迫，甚至訛詐，讓他們做或者說符合共產黨需要的事。這種微觀定向是令任何廣告商的天大夢想所不及的。與廣告商不同的是，中國不會受政府規章阻止。中國共產黨要知道你的一切，就像它要知道幾乎所有生活在中國境內的人的一切一樣。

除了進行宣傳和施加影響的運作外，中國共產黨還利用貿易強迫按照它的旨意行事。

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共產黨利用中國在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）的成員地位，不讓對其在新疆和香港的侵權行為提出批評。中國共產黨將影響伸向國際機構的首腦，他們本身並不是中國官員。

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……。我們正在採取果斷行動，全面抵制。首先，特朗普總統不讓某些聽命於中國共產黨情報和安全部門的公司，例如中國電信業巨頭華為，接觸我們的——我們的個人和隱私數據。本政府對向華為輸出半導體技術實施了限制。

第二，國務院將9個中國國家控制的宣傳媒體定性為外國使團。這些機構是中國共產黨的喉舌，這一定性使這些所謂的媒體機構受制於有關要求和受到簽證限制。第三，特朗普總統對共同參與中國對維吾爾族和其他少數民族的壓制、大規模任意拘押和高科技監視的中國21個政府實體和16家中國公司實行出口限制，我們已經阻止共同參與這些踐踏行為的官員進入美國。

本屆政府還制止由雖然知道但卻仍然使用維吾爾族強勞的中國公司生產的產品非法進入美國。第四，特朗普總統將美國撤出人權理事會，抗議它受中國影響。

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第五，特朗普總統限制中國人民解放軍利用學生簽證將其軍官和僱員送到我國高等院校竊取美國技術、知識產權和信息。第六，總統採取行動，停止美國聯邦政府僱員退休基金投資於中華人民共和國的公司，包括中國軍方合同公司和生產用於鎮壓少數民族的監控設備的製造商。

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美國被動和天真對待中華人民共和國的時代結束了。我們將忠實我們的原則，尤其是言論自由，這與中國共產黨所維護的馬克思主義-列寧主義的意識形態形成鮮明對比。