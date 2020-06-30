方方：湖北大學校長順利過關，我和梁教授一起吃魚

方方：我一向熱愛武漢，從未想過離開這裡。居然還有人指我為“恨國黨”。武漢在哪國？轉發二湘的十一維空間 昨天（6月29日）

廣告 繼續瀏覽後續

武漢的魚，真的很好吃

文/方方

過端午節，放假回家。其實也不用上班了，自己給自己放個假。

收到讀者寄來的好多東西，有花有錦旗有書有信有明信片還有荔枝和圍巾等等，前陣還有讀者寄了東北榛蘑和木耳，諸如此類。另有些水果什麼的食物，完全不知道是何人所寄。非常感動，也非常感謝。吃的，我都會認真吃掉，用的，我也會精心使用。只是錦旗實在沒辦法掛出來。

節間與梁艷萍教授一起吃了飯。如我所願地吃了魚，喝了清酒。梁教授的酒量真是太差，說是喝酒過敏，擺着是沒有當過搬運工的人。當然，我當了也白當，我也沒有喝多少。好幾個人喝一瓶灑，居然還剩下三分之一。看慣了我的大學同學們大杯飲白酒的姿態，自己都覺得自己太弱。

武大校友（幾個月來，深感校友們的好。三觀尤正，到底是我武大！）曾給我寄來幾本非常漂亮的“書燈”，我轉送了梁教授一個；還有北京一位大咖朋友給我寄了一個裝滿經典音樂的iPod。他囑我先把這個送給梁教授，他會再寄給我一個。真的很感動哦。這世道，人智並非盡低弱，人心亦未皆涼薄。

其實我與梁教授並不太算熟，坐在一起吃飯的時候更是少極。以前省作協舉辦活動，梁教授常來參加，大約會後一起吃過飯。作協組織過一個讀書會，讀書會的名字叫“我們愛”。連起來即“我們愛讀書會”。口號就是“我們愛讀書”。讀書會哪年成立我已忘記。

早期的讀書會非常活躍，經常舉辦閱讀和交流活動。梁教授總會領着一幫湖大學子前來參與。湖北大學的學生們可以說是讀書會最活躍的一群人。到了近幾年，讀書會的活動，基本上一年兩次，地址也由以前的漢口改到了武昌。其他大學的參與者也多了起來，場場暴滿。梁教授依然每年領着湖大學生前來。梁教授一向對學生愛護有加，湖大很多學生是深有體會的，她也是深受學生愛戴的老師。

還想說的話是：一直以來，極左團夥的慣用手法，就是組織他們的團隊，對與自己意見不合者，群起攻之，製造並形成輿情，利用官員們維穩心理，進行施壓。說其要挾，絕不為過。這一回，為了脅迫湖大處理梁教授，甚至點名嚴逼湖北大學校長：你不處理梁艷萍，我們就將揭發你的什麼什麼事。這一招明顯有效。湖北大學的處理意見公布後，要挾者們表示了“滿意”（原詞）。湖北大學校長在極左那裡算是過了一關。這姿態，何其意味深長。官員們可憐，除了要看上級眼色，還要看極左眼色。他們怕極左似乎遠甚於怕”心驚報“。幾年來，這樣的戲碼，一再上演，已經演成了連續劇，劇本雖舊，仍然吸引觀眾。

前些年不能賺錢，動力小點。現在，實行打賞制，能整人還能賺錢，越發要演成“經典”。眼見得他們的目標人物越來越多，不知還會要挾到哪些大學校長或哪些省市官員，他們倚仗自己的網站，倚仗着自己的同道，儼然已成中國的一方勢力。他們甚至敢於公開號召人民起來革命，用武漢話說，真是有狠啊。

再說一件事，有一些極低級的公眾號寫手，文字尚不能通順，也忙不迭地成天寫文章。只要造謠，只要把話說得聳人聽聞，只要嚇唬得住人，就能賺到錢。

所以，這些公眾號最能做的事一是瞎編，二是是“拉大旗做虎皮”，三是用斬釘截鐵的語言，臆想出他們完全無知的事，以此哄騙比他們常識更差的人。新近看到的是，中紀委第幾巡視組進駐中國作協，對方方已經有了處理結論諸如此類，又有軍方網站已公開斥責方方日記，全都寫得煞有介事。來頭越大，似乎越證據確鑿，賺的打賞自然也多。寫這些文字的人，居然會以為所有人都跟他們一樣蠢。蠻好玩的。

還有那個台灣的黃姓女主持（總也記不得此人名字。此人居然自戀地以為我怕她。比她厲害的邱毅我都點了名，她有什麼好怕的？論打架，她應該打不過邱毅吧？呵呵，這個是說笑。）老是一副氣極敗壞的樣子。自己也明白當初造了我的謠吧？我都不介意這個謠言了，畢竟電視節目需要噱頭。有噱頭才能有賺頭，台灣電視節目競爭激烈，她想怎麼胡扯都可理解。何況，明白人都知道這個電視就是個節目。節目者，演而已，真真假假，忽忽悠悠，笑過即可。難得這個黃主持人在屏幕哐哐噹噹的（有點像“敲鑼女"那個盆子發出的聲音），神情和髮式都很像文革中住在我家附近的一位造反派大媽。前幾天，她很是氣極敗壞地批我和梁教授，用了特別嚇人的名目。那名目，大陸低水平的極左是想不出來的，估計這幾天他們可以活學活用了。我和梁教授都覺得好好笑，而且越想越覺得好笑。如果寫小說，這是個很有趣的情節。

武漢的魚是真好吃，那天的大魚頭更是做得好。大家說，這裡的魚從來都沒有辜負過我們。吃剩的，捨不得倒，我帶了回家，第二天用魚湯下了面。我喜歡武漢，或許武漢的魚好吃是其中重要理由之一。武漢的魚從來都沒有辜負過我。對了，我一向熱愛武漢，從未想過離開這裡。居然還有人指我為“恨國黨”。武漢是哪國的？

我與梁教授在微博和微信上自然是相互關注的，早前私人間的交流實在太少。我甚至沒有想到梁教授會寫文章支持我。現在，我們的交流多了起來，也是幸事。飯間大家說，以後有機會去日本玩，抓着梁教授當個導遊倒是不錯。

今天很多人傳給我中紀委對我的“處理決定”。這樣的文章，無論多荒唐多拙劣，網管都是不會刪的。見人們比我緊張，只好自己出來說說吃魚的事。

武漢的魚，真的很好吃。今天有朋友在群里秀她做的魚，相當饞人，我決定明天買條鱖魚紅燒了吃。

～the end~

作者簡介：

方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。