美國撤銷香港特殊地位第一步 取消出口證豁免 停止出口防衛設備

周一，在港版國安法全票通過前幾個小時，美國正式啟動撤銷香港特殊地位的步驟，停止向香港出口防衛物資，限制香港獲取高科技產品，取消出口證豁免。這被視為是美國對港版香港安全法即將表決通過的初步回擊。

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美國政府決定採取這些步驟的時候，正是中國全國人大緊鑼密鼓準備表決通過港版國安法的時候。在香港民主派看來，這一法案將威脅香港的高度自治地位，威脅香港享有的中國大陸人不曾享有的自由。

美國國務卿蓬佩奧表示，“中共決定消滅香港的自由，迫使特朗普政府重新評估美國針對香港的政策。”暫時還沒有聽到任何來自中國方麵包括中國駐美大使館的任何反應。

作為美國對港版國安法的反擊，美國總統特朗普上月決定，取消美國賦予香港的特殊地位，這一地位規定香港享有經貿優惠，這使得從1997年回歸中國大陸的香港成為全球一座十分繁榮的金融中心。

美國商務部周一宣布，由於中國大陸的原因，暫停對香港執行的最惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免，商務部還在進行取消差別待遇評估。羅斯表示，隨着中國對香港採取新安全措施，美國敏感技術落入解放軍或國家安全部的風險增加，同時破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位。

蓬佩奧聲明，從星期一起，美國終結向香港出口防衛物資，還將採取其他措施，終結向香港出口可以軍民兩用的高技術。蓬佩奧表示，美國這樣做是被迫採取措施保衛國家安全。

蓬佩奧表示，北京強推港版國安法讓美國無法再講香港與中國區分，即日起停止出口管制防衛設備至香港，未來也將對防衛及雙重用途技術出口實行限制。

在他看來，既然北京認為香港是一國一制，美國也應該如此對待。

根據香港有線電視報道，中國全國人大當地時間30日上午全票通過港版國安法。