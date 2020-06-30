港區國安法：英法德日等27國發表聯合聲明要求北京“三思”

中國人大常委會全票通過香港《國安法》繼續引起國際社會強烈關注。法新社消息，包括法英德在內的27國在聯合國人權理事會發表聯合聲明，稱港區國安法威脅到香港的自由，呼籲北京“三思”重新考慮港區國安法。美國眾議院議長佩洛茜要求對中國實施制裁及其他行動。

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法新社消息，在港區國安法獲中國全國人大通過後，包括法英德及日本在內的27個國家立即在日內瓦的聯合國人權理事會發表聯合聲明。聲明表示，中國必須重新考慮港區國安法，該法威脅到香港自治區的各種自由。

英國駐聯合國大使布雷思韋特（Julian Braithwaite）在瑞士日內瓦向聯合國人權理事會表示，“破壞‘一國兩制’並對人權構成明顯影響的國家安全法在香港強制實行，我們對此表達深切關注”。他表示，我們呼籲中國和香港政府對強推此法“三思”，傾聽香港民眾、各機構及司法界的意見，以免（香港）權利與自由更受侵害。

布雷思韋特的發言代表27國，其中大部份是歐盟成員國，包括法國、德國，還有澳大利亞、加拿大、日本、新西蘭、瑞士等。布雷思韋特呼籲中國當局容許聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）“儘早到新疆進行有意義訪問”，鼓勵巴切萊特“定期提供有關香港和新疆的新消息，以捍衛國際法所賦予的權利與自由”。

此前，英國外交大臣拉布重申，英國不會背棄對香港的承諾。拉布表示，中國選擇了違反在中英聯合聲明中向港人所作的承諾，不遵守對國際社會的義務。拉布還表示，英國會與夥伴國歐盟及七大工業國組織緊密合作，在聯合國人權理事會提出香港議題。

而英國首相約翰遜周二表示，會非常仔細地閱讀港區國安法的內容，了解是否與中英聯合聲明有衝突，然後決定下一步行動。 此前，歐盟和北約都批評實施港區國安法，擔心會嚴重削弱香港自治。

美國方面，美國眾議院議長佩洛茜周二要求對中國實施制裁及其他行動，她認為必須考慮所有可用工具，包括簽證限制和經濟制裁，以回應北京政府通過港區國安法。佩洛茜形容這條惡法會威嚇及壓制和平尋求自由的人士。

另據《中央社》消息，美國白宮國安會表示，北京此舉違反中英聯合聲明，北京現在視香港為“一國一制”，美國也必須如此。美國將繼續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人。

對北京不顧國際輿論強行通過港區國安法，白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）在回覆《中央社》郵件時表示，北京通過港區國安法違法中英聯合聲明承諾。 尤約特指出，北京現在視香港為“一國一制”，美國也必須如此。美國將持續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人。他也呼籲北京應立即改弦易轍。

對北京通過港區國安法，美國商務部此前已先宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港，商務部也正進行取消差別待遇評估。

美國國務卿蓬佩奧也發出聲明表示，北京強推港區國安法讓美方無法再將香港與中國區分，未來將限制防衛及軍民雙重用途技術出口至香港。