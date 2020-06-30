【視頻】世衛組織下周派專家組赴中國調查新冠病毒起源

世衛組織周一警告，新冠病毒已導致超過50萬人死亡，如果全球不團結合作，“未來情況會更糟糕”。世衛表示下周將派一個調查小組前往中國，以確定新冠病毒的來源。

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世界衛生組織總幹事譚德塞在一次虛擬媒體會上說：“當我們了解這個病毒的所有知識，包括它的起源時，我們才可以更好地與這個病毒作鬥爭。” 。

他說：“我們將在下周派遣一個團隊前往中國，希望這將有助於我們了解該病毒是如何開始的，以及為將來的工作做準備。” 。

找到病毒傳播給人類的中介

自中國去年12月在武漢正式報告新冠肺炎六個月後，新冠病毒已導致全球超過50萬人死亡。

武漢病毒所的研究表明，新冠病毒的基因組序列與SARS的基因組序列相似，SARS病毒是引發2002-2003年的元兇，其中96％為蝙蝠攜帶的冠狀病毒。

絕大多數研究者都認同新冠病毒也毫無疑問是蝙蝠身上攜帶的，但對於它是通過什麼中間媒介傳播給了人類尚是未知。這是目前國際學界、世衛組織希望了解的難題，以便了解傳播的過程，更好確定進行預防，避免病毒的再次大流行。

有關病毒起源的辯論在國際外交也引發爭端，美國指責武漢的實驗室是新冠病毒的起源，而北京對此否認。

“我們都希望這一切結束”

譚德塞說，“世衛組織收到中國爆發原因不明的肺炎病例首份報告，到每天就已經整六個月” “，六個月前，我們沒人能想象到這種新病毒將如何顛覆我們的世界和我們的生活。”

六個月後，全球已確診感染超過一千萬例，其中近一半被認為可以治癒。

譚德塞說：“我們都希望這一切都結束。我們都希望繼續生活。但是，嚴酷的現實是，這還遠遠沒有結束。” 譚德塞還重申，疫情的傳播和上周情況一樣，正在“加速”。警告如果沒有全球的團結，“未來還會有更糟糕的時刻”。

譚德塞強調，長遠來看，疫苗將是控制病毒的“重要工具”，“不要放棄希望”。他呼應政府要加強“測試、追蹤、隔離被感染者”，要求人們做好衛生防護，必要時戴口罩，遵守社交距離的規定。

譚德塞表示，“新冠病毒正在迅速傳播”。美國是受影響最嚴重的國家，其次是巴西、英國、意大利和法國。世衛組織緊急情況主任邁克爾·賴安提到巴西的疫情，表示巴西感染死亡人數佔到美洲大陸感染死亡人數的四分之一，督促巴西加大防疫的努力。