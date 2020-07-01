中國硬推香港國安法 歐美27國反對 中國拉52國反擊

香港國安法刊憲生效引起國際關注。歐美等27國聯署反對港區國安法，指控中方“破壞一國兩制”，“一定要重新考慮”。另一邊廂，多達52個國家聯合表態支持港區國安法。52國主要來自亞洲、非洲及拉丁美洲，他們以古巴為代表發聲明，強調所有國家都有權利就國家安全立法，港區國安法有利香港長期繁榮穩定。香港經濟日報報道指，歐美22國去年在聯合國人權理事會發表聯合聲明，反對中國在新疆反恐措施；亞非拉等36國隨即表態支持中國立場，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果。

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據香港經濟日報今天報道稱，港區國安法歐美27國聯署反對，中國組52國反擊。據新華社報道，古巴、巴基斯坦、緬甸、埃及、喀麥隆、委內瑞拉、白俄羅斯、沙特阿拉伯等52個國家，在聯合國人權理事會第44次會議上發表聯合聲明，指出不幹預主權國家內政是聯合國憲章，以及國際關係基本準則的必要原則；任何國家當中，就國家安全立法權力都在於政府，這本則上並非人權問題。

據52國稱，中國為香港特別行政區維護國家安全制定法律框架和執行機制，並重申會貫徹一國兩制原則，這有利一國兩制的穩定和持久，並有利香港享受長遠繁榮和穩定，香港居民亦可在安全環境下更好地行使合法權利和自由，52國對此表示歡迎。52國又重申，香港是中國不可分離一部分，香港事務是中國內政，外部勢力無權干預。52國敦促有關方面停止以香港議題干涉中國內政。

據該報道，在同一場合上，英國為首27國也發表聯合聲明，反對港區國安法。27國包括德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本、瑞士等。27國對港區國安法實施表示深感憂慮。他們指港區國安法制定過程沒有香港參與，“損害一國兩制和香港高度自治”，中方“必須重新考慮”。

據該報，《港區國安法》昨晚（30）11時雖已生效，但港府刊憲條文細節前，在瑞士日內瓦召開的聯合國人權理事會議，英國等27個西方國家則呼籲北京應重新考慮，不要實施《港區國安法》，並必須保障香港的集會權利及新聞自由。

英國駐日內瓦聯合國大使布萊思維特代表27國發言，指《港區國安法》損害一國兩制，明顯影響人權，呼籲北京與香港政府重新考慮，並與港人、機構和司法當局合作，防止進一步侵蝕香港的權利和自由。27國家當中大部分是歐盟成員國如法國、德國、澳洲、加拿大、日本、新西蘭、瑞士等。美國眾議院議長佩洛西則呼籲制裁中國。

香港《基本法》第18條訂明，當香港發生特區政府不能控制的危及國家安全動亂時，中央政府可頒布相關全國性法律在香港實施。

據27國又提及，他們當中不少國家去年都有份聯署，對中國新疆情況表示關注。最新聲明指，中國“必須”容許聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）“有實質意義地”接觸新疆。

消息稱，歐美22國去年在聯合國人權理事會發表聯合聲明，反對中國在新疆反恐措施；亞非拉等36國隨即表態支持中國立場，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果。