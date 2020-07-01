中國又現新種豬流感病毒現疫苗不管用 武漢專家警告可能全球大流行

新冠肺炎疫情尚未結束，中國出現由豬只帶原的新品種流感病毒，至於是否引發全球大流行？武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋今（1日）鬆口：“可能性是有的。”

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據自由時報今天報道，中國爆新種豬流感病毒，武漢大學專家指：可能全球大流行。

該報道引據《英國廣播公司新聞》6月30日消息，《美國國家科學院院刊》6月29日刊登的1份研究指出，中國近期出現由豬帶原，但可感染人類的“G4 EA H1N1”病毒，與2009年發生的豬流感病毒相似，但出現一些變化，可以在人類呼吸道內的細胞中生長和繁殖，2011年至2018年都有中國養豬場人員感染，目前的流感疫苗對該病毒並無保護作用。

據中國官媒《環球時報》說，武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋今（1日）受訪表示，世界衛生組織在2009年，對於全球流感大流行提高警告級別，此次發現的“G4新型豬流感病毒”若與2009年的豬流感病毒差不多，“也含有人類流感基因片段的話，是可以在人與人之間傳播流行的。”

據楊占秋指出，“G4新型豬流感病毒引起世界性大流行的可能性是有的，尤其是在冬春之際的病毒流行季節”，2009年的豬流感病例，主要都出現在美國、墨西哥，現在雖然不是流感病毒流行季節，但也不能掉以輕心，必須提高警覺。