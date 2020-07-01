港版國安法實施首日遭數萬人抗議 370人被捕 英國信守承諾向數百萬港人伸出援手

香港數萬人7月1日不顧禁令上街遊行，反對即日實施的港版國安法。

香港實施『國安法』首日，香港數萬市民不顧威脅自發上街抗議。超過300多人被拘捕，其中10人涉嫌違反『港區國安法』。與此同時，英國首相約翰遜譴責中國嚴重違反『中英聯合聲明』，破壞香港高度自治，喪失信用。英國表示將信守歷史承諾，願接受三百萬香港移民。

廣告 繼續瀏覽後續

根據『蘋果日報』報道，北京在香港強行推出港版國安法，並首次禁止香港回歸以來七一遊行後，仍有港人不顧國安法威脅，數以萬計市民自發上街抗議。據報道，部分示威者高喊“光復香港”等口號，高唱『願榮光歸香港』，大批防暴警察在銅鑼灣一帶嚴密布防，先拆毀民主派人士合法申請的街站，隨後向示威人群發射胡椒彈球及出動水炮車驅散，至當晚10時半，警方拘捕370人，其中10人被以涉嫌違反國安法名義拘捕。

法新社報道說，這是中國領導人習近平簽署港版國安法後，香港警方以港區國安法名義拘捕的第一批抗議者。

英國首相約翰遜周二向英國國會表示，中國在香港實施港區國安法，侵犯香港高度自治，與香港『基本法』有直接衝突，並危及1984年『中英聯合聲明』所保障的自由與權利。

約翰遜隨即表示，香港人的基本自由受到侵害，英國將信守承諾，提供幫助。約翰遜說，若中國一意孤行，英國將另闢蹊徑，讓他們擁有“有限居留許可”，在英國生活工作，隨後取得英國國籍。

英國外交大臣拉布表示，持有BNO護照的香港人將獲准進入英國工作、生活五年，之後可以申請“定居”，12個月可以申請入籍。拉布說，人數沒有上限，這項“特殊的、專門的”安排是英國兌現對港人的“歷史承諾”。

法新社報道指出，目前已有目前有35萬人持有BNO護照，另有近三百萬港人有資格擁有這一護照。BNO身份是英國與中國簽署《中英聯合聲明》，確認移交香港主權後，透過『1985年香港法案』制定的一種英國“國籍”。

根據英國廣播公司報道，此前BNO更多時候是一種旅行證件，並不是英國公民權和居留權，但英國選舉委員會網站表明，BNO護照擁有人符合英聯邦公民資格。

另據美國媒體報道，美國參眾兩院兩黨議員推出動議，允許可能遭受港版國安法迫害的香港居民在美國優先避難。提案建議，允許因發表政治言論或和平參加政治活動而遭受迫害、或對迫害有合理恐懼的香港居民以第二優先（Priority 2）的難民身份在美申請避難，包括已經被正式起訴、拘留或定罪的香港居民以及他們的配偶、子女和不是中國公民的父母。議案並規定，符合上述條件的香港居民可以在香港提出來美的避難申請，也可以在第三國提出，相關部門不得以申請人符合其它移民條件為理由拒絕避難申請，而且不受同類避難申請的名額限制等。