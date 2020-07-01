香港國安法刮來滿城風雨

中國新華社6月30日深夜發布“港區國安法”全文，其中分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等4類罪名，最高皆可處無期徒刑；定義寬泛的“煽動”分裂國家行徑就能入刑。中央社說，香港“7.1”又至，“反送中”滿一年，氣氛格外詭譎。不僅疫情壟罩，港區國安法更是引來滿城風雨。

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據中央社今天報道，國安法陰影下的香港示威，煲底相見無期，國安法滿城風雨泛民前景多憂。此時最令香港泛民主派憂心的不是立法會席次，而是最後一絲言論自由終將消逝。

中國全國人大常委會6月30日通過“港區國安法”後，黃之鋒等4名核心成員宣布退出香港眾志。香港眾志當天下午發表聲明，表示將解散和停止一切會務。政治組織學生動源則宣布停止香港運作，將在海外續推港獨；主張港獨的“ 香港民族陣線”也宣布“遣散”所有港區成員。

新華社當天深夜發布“港區國安法”全文，其中分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等4類罪名，最高皆可處無期徒刑；定義寬泛的“煽動”分裂國家行徑就能入刑。

法案通過前的周末，去年當選沙田瀝源區區議員的香港民間人權陣線召集人岑子傑接受中央社記者越洋電話訪問時表示，去年的反送中運動到區議會選舉，都是香港人民意志的展現。“這就是北京一直說的，‘主權回歸，但民意沒有回歸’”。

回顧過去一年，從港女命案延伸為反送中抗爭，再到當局祭出“港區國安法”，情勢變化之快，令外界措手不及。但看在民主黨立法會議員塗謹申眼裡，一切並非毫無跡象可循。為了陳同佳引渡事宜，塗謹申去年曾多次來台溝通。他日前接受中央社記者訪問時說，很多人會以“蝴蝶效應”來形容這一系列風波，“事實上，早在2014年北京推出的白皮書當中，就有‘中央擁有對香港特別行政區的全面管治權’。所以，不論是逃犯條例，或是國安法，都是展現全面管治權的手段”。

塗謹申認為，從雨傘（佔中）運動到反送中，香港人展現反對當局改變“一國兩制”的強大決心，但北京已經鐵了心要鎮壓港人。在香港立法會選舉前推出“港區國安法”就是要防止失去對立法會的控制，接下來很可能有大量參選人被取消資格。

近期以來，包括香港蘋果日報創辦人黎智英、民主派大老李柱銘陸續被起訴。塗謹申表示，已做好心理準備面對“港區國安法”，但身為資深民主派議員，縱使可能有人身安全疑慮，他還是會繼續努力要求當局維持“一國兩制”承諾。

據岑子傑則認為，中共現在要怎麼對立法會選舉採取行動還不明確，但可以想見，北京絕不會允許諸如傘運領袖黃之鋒這類指標性人物參與立法會選舉。

據該報道，反送中運動過程中，抗爭者們常說“來日煲底除面罩相見”。其中，“煲底”泛指示威區，但更多時候指的是風暴核心－香港立法會。然而，在國安法的陰影之下，泛民派恐無法在立法會選舉重現區議會選舉的榮景，而港人何時能“煲底除面罩相見”，更未可期。

據中央社說，2019年至今，總計數百名香港示威者流亡來台。部份示威者為了照顧年輕同伴，放棄香港的一切，陪同來台。在台就學的示威者中，有人刻意選讀政治科系，希望繼續為香港尋找出路。