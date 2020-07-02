長江一號洪水逼近三峽大壩 上游重慶三層樓大水穿堂過

中國南方大部地區自六月初以來暴雨有增無減，中國水利部7月2日宣布，長江一號洪水已在上游形成，頓使三峽水庫入庫流量激增到每妙5.3萬立方米，儘管三峽大壩已於29日開啟兩個泄洪孔，加大下瀉流量，三峽庫區水位再破限制水位近兩米，升至146.97米。三峽大壩上游重慶下游武漢，形勢嚴峻。

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長江委水文局“長江幹流洪水編號”一號通知，“受強降雨影響，長江上游幹流、吳江及三峽區間來水明顯增加。受上述來水影響，三峽水庫來水快速增加，7月2日10時入庫流量漲至50000立方米每秒，”因此達到洪水編號標準，確認“長江2020年第1號洪水”在長江上游形成。

根據中國媒體報道，三峽水庫入庫流量到下午2時已猛增到53000立方米每秒，接近洪峰水準，而同一時間段出庫流量設定為每秒35000立方米。長江水利委員會2日早8時發出洪水藍色預警，要求湖北、湖南、重慶等省區沿岸嚴加防範。

如果與6月29日三峽大壩首次泄洪時對比，可知目前三峽入庫流量激增的情形非常嚴重。根據中國媒體報道，28日14時，三峽水庫入庫流量達4萬立方米/秒，是27日14時的兩倍，三峽庫區水位突破限制水位，達147米，為此，29日三峽大壩首度泄洪，長江防總要求將三峽水庫下泄流量上調至日均3.5萬立方米/秒。而7月2日10時三峽庫區入庫流量漲至50000立方米每秒，下午2時更猛增至53000立方米每秒，可謂形勢嚴峻。

三峽大壩所在的湖北省自6月27日到7月1日連續下暴雨，已導致全省14個地級市、63個縣共198.21萬人受災，其中3人死亡，2.28萬人緊急轉移，房屋損毀1.16萬間。三峽大壩中下游湖北境內，日前視頻顯示遭大水浸泡、無數汽車漂浮的宜昌市2日又發布暴雨黃色預警信號，

『楚天都市報』報道，武漢已於7月2日13時30分緊急拉響暴雨紅色預警，武漢市黃陂區北部、新洲區東北部、江夏區中部以及其他暴雨中心發生崩塌、滑坡、泥石流、城市內澇等突發性地質災害的風險較高。

三峽大壩上游城市重慶連日豪雨，城市部分地區發生嚴重洪澇，『鳳凰網』公布的一則視頻顯示，超大豪雨下，來襲洪水穿過居民樓，從三樓傾瀉而下，形成瀑布。目前已知死亡一人，失蹤一人，六萬多人受災，2035人緊急轉移。

7月2日是中國氣象台連續第31天發布暴雨預警，中央氣象台認為，六月2日以來，中國南方累計雨量大、覆蓋範圍廣、降雨日數多，極端性強，其中江蘇、安徽、湖北、廣西、貴州等省區降雨量，比往年同期多出一倍以上。

中國水利部7月2日表示，截至1日中午12時，全中國共有19個省區304條河流的水位超過警戒線，“比往年同期偏多”。

官方預測，未來一周長江沿岸仍有三次強降雨過程，預計烏江中下游、清江及長江中下游幹流附近累計雨量100毫米至150毫米。受降雨影響，向寸區間支流、烏江中下游、三峽區間、清江、漢江中下游、洞庭湖湖區及長江中下游幹流將明顯漲水，長江幹流城陵磯附近地區、烏江中下游及部分中小河流可能發生超警洪水。

如此範圍廣，持續時間長，強度大的南方暴雨會持續到什麼時候？ 中央氣象台工程師張夕迪6月30日對中國媒體表示，破紀錄的極端降水事件，可預報性是很低的。