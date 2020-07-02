香港反對派領袖之一羅冠聰證實逃離香港

香港恐怖氣氛蔓延之際，香港最年輕的反對派領袖之一羅冠聰，周四證實已離開香港。他對路透社表示，強推港版國安法暴露了中共專制政權的真面目，面對習近平，世界各國在發展與中國的關係時應該把人權置於金融利益之上。

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羅冠聰是“香港眾志”創黨主席。周四晚，他透過臉書證實，已離開香港，但暫時不便透露更多信息。

羅冠聰表示，他已離開香港，將在國際層面為香港擁有更多的民主力行辯護。他同時表示，基於風險評估，暫時不透露自己藏身何處以及目前的個人處境。

羅冠聰是香港民主派最年輕的領袖之一，星期二，在北京宣布通過港版國安法之後，羅冠聰，以及眾志核心成員黃之峰、周庭同時宣布退出眾志，其後眾志宣布解散。

羅冠聰在退出聲明表示：“在『國安法』帶領下，香港掀起一股腥風血雨的文革潮，香港人將被以言入罪、以思想入罪，輕則三年監禁，重則在白屋被刑求兼送中，人心惶惶。在浪尖的政治人物風險更大，在如此世道下，更是難料自身安危。”但他相信，“港人的抗爭奮鬥不會止息，只會以更堅毅的姿態延續。”他將“以個人名義繼續參與反抗運動”。

另外一位青年領袖、香港眾志秘書長黃之峰在退出聲明中說，面對“國安惡法壓境”，“嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣。我現在宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。”

眾志成員周庭則表示：“即使活在絕望當中，我們都要繼續堅強的生活着，時刻記着彼此的存在。只要活着就會看見希望。”

“香港眾志”創建於2014年“雨傘革命”時期，“雨傘革命”旨在反對北京對香港一國兩制的蠶食，並要求“真普選”，運動持續數月。

星期三，在習近平簽署港版國安法不到24小時，香港警方已經原因港版國安法拘捕十位參與七一抗議遊行的人士。