中國微妙透露航母艦載機有突破

具有中國官方背景的中國航空研究院日前發表一篇文章，提及要讓新一代戰鬥機明年首飛，外界揣測這可能是海軍版的FC-31。報道稱官方公布此消息或露玄機。報道稱，FC-31是中國第2款國產匿蹤戰機，用以與美國洛馬公司的F-35相媲美，兩者間也有很多相似特點。

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據中央社今天報道說，官方露玄機，港媒研判艦載版FC-31戰機有譜。報道引據“南華早報”指出，又名“鶻鷹”的第5代戰機FC-31至今都沒能吸引到中國空軍或外國軍方等買家，但防務分析家認為，FC-31仍有可能被改良做為新一代中國航艦的艦載機。

中國航空研究院（CAE）日前一則社媒貼文指出，儘管受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行衝擊，研發新戰機的計畫依然在軌。中國航空研究院在官網敘明，他們是中國航空工業集團所屬的航空高科技研發中心，是國家級科研試驗單位。文章表明“按照這個狀態完全能夠按期交付，確保型號首飛節點不耽誤”但並未指出新戰機的確切型號。內文還提到，中國航空研究院人員正與601所（瀋陽飛機公司）合作；FC-31與目前服役解放軍海軍的殲15（J-15）戰機都是沈飛所製造。

FC-31是中國第2款國產匿蹤戰機，用以與美國洛馬公司的F-35相媲美，兩者間也有很多相似特點。FC-31是2012年首飛，並於好幾個航展里亮過相盼吸引買家，惜至今乏人問津，連中國空軍都沒下訂單。

從官方在航展展出的模型與有人拍得的試飛照片，FC-31原型機已做了一些顯著修正，防務分析師表示可能會修改成能當航艦艦載機。

據該報道，中國目前兩艘現役航艦遼寧艦、山東艦都只有滑跳甲板，但下一代航艦將採用彈射系統供飛機起飛，目前的論辯是究竟FC-31或殲20（J-20）兩者誰較適合作為艦載戰機。FC-31因較殲20更輕、更短，這些都更易於修改成艦載機。