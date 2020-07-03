加拿大暫停與香港的引渡條約

加拿大總理特魯多7月3日宣布，由於香港國安法的實施，加拿大此後將給予香港同中國內地一樣的待遇，即日起禁止向香港出口警隊防爆等敏感軍事物資；暫停引渡條約；並更新對香港的旅遊警告。

廣告 繼續瀏覽後續

加拿大總理特魯多表示，我們非常關注香港局勢，堅信香港的“一國兩制”，只有這樣才會讓中國其他地方無法擁有的自由繼續保留在香港。

特魯多表示，一國兩制不僅對750萬香港人是至關重要的，它對在華的30萬加拿大僑民也是至關重要的。特魯多最後表示，在移民問題上，我們會持續研究採取哪些措施才可確保我國公民的安全。

加拿大外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）7月3日也發聲明表示，中止與香港的引渡條約，同時表明不會批准向香港出口敏感軍事用品，在出口敏感商品一事上，會與對待中國的同樣方式處理。

商鵬飛在聲明中表示，“港版國安法是秘密進行的，沒有香港的立法機關，司法機關或人民參與，並且違反了國際義務。”聲明還表示，即日起，加拿大將以與運往中國貨物相同的方式，對待出口香港的敏感貨物，加拿大將不允許向香港出口敏感軍事物品。此外，加國政府還中止了加拿大與香港的引渡條約。

加拿大外交部長商鵬飛還表示，確保香港自由是香港扮演全球樞紐角色的基礎。缺少了這個基礎，加拿大被迫重新評估現有的規定。

他還表示，通過新國安法不僅是對香港基本法的蔑視；同時也是對給香港高度自治承諾的一種蔑視。