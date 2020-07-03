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加拿大暫停與香港的引渡條約

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Le premier ministre canadien Justin Trudeau le 25 juin lors de son point de presse quotidien pendant la crise de coronavirus
Le premier ministre canadien Justin Trudeau le 25 juin lors de son point de presse quotidien pendant la crise de coronavirus © Lars Hagberg / AFP
作者： 法廣

加拿大總理特魯多7月3日宣布，由於香港國安法的實施，加拿大此後將給予香港同中國內地一樣的待遇，即日起禁止向香港出口警隊防爆等敏感軍事物資；暫停引渡條約；並更新對香港的旅遊警告。

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加拿大總理特魯多表示，我們非常關注香港局勢，堅信香港的“一國兩制”，只有這樣才會讓中國其他地方無法擁有的自由繼續保留在香港。

特魯多表示，一國兩制不僅對750萬香港人是至關重要的，它對在華的30萬加拿大僑民也是至關重要的。特魯多最後表示，在移民問題上，我們會持續研究採取哪些措施才可確保我國公民的安全。

加拿大外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）7月3日也發聲明表示，中止與香港的引渡條約，同時表明不會批准向香港出口敏感軍事用品，在出口敏感商品一事上，會與對待中國的同樣方式處理。

商鵬飛在聲明中表示，“港版國安法是秘密進行的，沒有香港的立法機關，司法機關或人民參與，並且違反了國際義務。”聲明還表示，即日起，加拿大將以與運往中國貨物相同的方式，對待出口香港的敏感貨物，加拿大將不允許向香港出口敏感軍事物品。此外，加國政府還中止了加拿大與香港的引渡條約。

加拿大外交部長商鵬飛還表示，確保香港自由是香港扮演全球樞紐角色的基礎。缺少了這個基礎，加拿大被迫重新評估現有的規定。

他還表示，通過新國安法不僅是對香港基本法的蔑視；同時也是對給香港高度自治承諾的一種蔑視。

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