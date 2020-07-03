趙立堅以“行了，你不用再念了”打斷英媒提問 有網贊稱跟強盜無需講禮貌

中國外交部發言人近年的發言風格往往引人側目，其中曾引發爭議的趙立堅，昨天在記者會以“不用再唸了”打斷英媒提問而引起兩極化意見，有人批評他無禮，有人則說跟強盜無需講禮貌。

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據中央社今天引述報道稱，不用念了，中國外交部發言人打斷英媒提問再惹議。

據該報道，6月30日深夜開始生效的“港區國安法”引起國際社會高度關注。香港01今天指，英國廣播公司（BBC）記者昨天在外交部例行記者會提問說，“香港大律師公會今天發布一則聲明，稱對香港國安法及其出台方式表示嚴重關切”。對此，趙立堅反問說，“他們的報告發布了什麼內容？”BBC記者因此提了一些重點說，“其中有提到，香港國安法事先未經過有意義的協商，律師、法官、警察和香港居民在該法生效前沒有任何機會了解其內容，包括該法針對的嚴重犯罪行為…”。據該報，這名記者尚未唸完，趙立堅就打斷說，“行了，行了，可以了，你不用再n了”。

隨後，趙立堅回應稱“他們的這些表態是毫無根據”，並強調有近300萬港人簽名支持這部法律的立法，各界發起的“反外部勢力干預”網上籤署行動已有150萬人支持，充分反映了廣大民眾的共同心聲，“你提到的有關律師公會所謂有關立法缺乏有意義的協商，完全站不住腳”。

據該報道說，趙立堅這次作法再次掀起兩極分化的輿論爭議。負面的批評普遍認為，沒有基本禮貌，外交人員應該有理有據、從容淡定，而不是傲慢無禮；但肯定趙立堅的評價則稱，“跟強盜無需講禮貌”。

據該報道稱，趙立堅去年8月出任中國外交部新聞司副司長，今年2月24日首次以外交部發言人身份亮相。今年3月間，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，趙立堅曾推文質疑病毒是否可能（might be）由美軍帶入中國武漢，引起廣泛爭議。