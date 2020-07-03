中國水利部今天公告，太湖、長江已發生1號洪水，三峽水庫水位在2日下午2時漲至146.97公尺，入庫流量每秒5萬3000立方公尺，已接近洪峰。預計汛期後期還有強降雨，防汛形勢嚴峻。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道，長江年內首次洪水，中國水利部指：防汛形勢嚴峻。中國水利部3日公告還報告，三峽水庫水位在2日下午2時漲至146.97公尺，出庫流量每秒3萬5000立方公尺。

據官方監測數據顯示，三峽水庫7月2日上午10時入庫流量達每秒5萬立方公尺，為長江2020年第1號洪水；當天下午2時，水位漲至146.97公尺，入庫流量每秒5萬3000立方公尺，已接近洪峰，同時段出庫流量每秒3萬5000立方公尺，這代表在高峰時，三峽工程攔蓄洪水每秒1萬8000立方公尺。

另外，江蘇太湖6月28日上午8時平均水位漲至3.80公尺，達到警戒水位，為太湖2020年第1號洪水。

該報道引據中新社說，中國水利部2日上午11時啟動水旱災害防禦四級應變機制。中國國家防汛抗旱總指揮部副總指揮、水利部部長鄂竟平當晚主持召開會議，分析研判當前汛情形勢，安排部署水旱災害防禦工作。他在會中坦言，近期南方地區降雨過程多、強度大，長江、太湖分別發生1號洪水，部分地區山洪災害頻發。預計後期南方和北方地區還有強降雨過程，防汛形勢嚴峻。

第一財經報道稱，今年入汛以來，中國水利部門已先後調度大中型水庫918座（次），共攔蓄洪水206億立方公尺。為騰出庫容以迎戰接下來可能到來的汛情，三峽大壩開啟兩個深孔，用來加大下泄流量。該報稱，在開啟兩個深孔前，三峽水庫的入庫流量為每秒3萬9000立方公尺，水位為147.51公尺，超過汛限水位2.51公尺。報道引述氣象部門預測，7月4日至6日，西南地區至長江中下游等地降雨將加強。強降雨與前期降雨區高度重疊，預計長江中游部分河段可能超過警戒水位，暴雨區發生山洪地質災害、中小河流洪水和城市內澇的風險較高。

中央社指水利部門則警告，7、8月是中國防汛關鍵期，也是颱風暴雨多發期，江河洪水呈現多發頻發趨勢，長江流域的長江中游洞庭湖水系可能發生區域性較大洪水，防汛形勢不容樂觀。