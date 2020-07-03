印度禁59款中國手機應用後 何去何從？

印度本周宣布禁止包括抖音（TikTok）在內，59款中國手機應用。新德里想要避免這些應用竊取印度用戶的數據。這一措施歸於當局想要大規模抵制中國產品的意圖，尤其是科技產品。中印在發生了半世紀以來，造成20名印度軍人失去生命的最糟糕軍事衝突後，兩國現已處於戰爭邊緣。

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據本台RFI法廣記者Sébastien FARCIS今天2020年7月3日周五發自新德里報道，印度周四指出，這一禁令出於安全li'you。這些中國手機應用有可能成為北京打開印度的戰略之門，和收集印度用戶數以百萬計數據的一種方式。事實上，所有的手機應用，尤其是美國的Facebook或Instagram，捕捉無以倫比的個人信息輸送回國。

然而不同的是，在中國，私營與公營之間，民用與軍用之間的分界越來越脆弱。北京可能會強迫中國企業分享它們所收集到的印度數據，用於軍事目的。而抖音在印度到本周一時的用戶數量已超過1億2千萬，成為中國以外最大市場。業界人士指出，這59款遭禁止的手機應用，四月份時在印度有5億5百萬用戶。當兩個亞洲大國的軍隊在喜馬拉雅山區依然處於戰爭邊緣之際，潛在的風險很高。

瞄準5G

印度當局現在瞄準了本應參加安裝5G移動手機科技的中國電訊企業。主要問題是：是否還採用華為？其在5G上，肯定是走在最前面的，但它接近共產黨和軍隊，這在全球引發討論，如今觸及印度：華為本因參加印度5G的招標。現在不可能了。印度已表示，公共合同排除所有中國企業，不論是在公路設施還是通訊設施。本周，取消或暫停了9個已發給中國企業的合同，總金額超過10億歐元。就5G而言，印度可能會提出國家安全上的條款，讓印度電訊商明白，如果使用華為科技就需面對違規問題。

印度20%電訊裝備由中企提供

但這可能很難在印度執行。事實上，5G技術的安置將主要依託當前系統，尤其是將依靠為4G所建造的設施。然而，印度不同於美國的是，20%的通訊設備由華為 ˎ 中興或其它中國電訊企業提供。所以，5G在印度只能使用中國設備，至少要等到未來8ˎ 9年，跟換上述裝備之前。

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