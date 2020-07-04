香港圖書館下架民主人士著作 黃之鋒：白色恐怖瀰漫

法新社報導，在北京對香港實施嚴厲的港區國安法數天之後，線上紀錄顯示，香港知名民主派人士撰寫的書籍已開始從公共圖書館下架。

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香港公共圖書館網站的搜尋結果顯示，前香港眾志核心成員黃之鋒、知名泛民派立法會議員陳淑莊等作者的書籍正在“複檢中”；並顯示，“目前沒有項目在館內架上可供外借”。

搜尋結果顯示，黃之鋒、陳淑莊及香港本土派理論學者陳雲（陳雲根）的著作至少有3本無法向香港各地十多家圖書館借閱。

黃之鋒表示，他相信這些書籍遭到下架是因為實施港區國安法的關係。他在臉書寫道：“白色恐怖不斷瀰漫，國安法根本就是用來以言入罪的工具。”

法新社記者4日下午在香港黃大仙區一家公共圖書館，無法查到上述著作的書名。4日稍晚，香港康文署表示，因上列書籍恐有觸犯港版國安法的疑慮，因此相關書籍將暫時不開放借閱。

港媒指出，有報導引述圖書館職員透露，收到上級通知將以上3人的部分著作下架，書籍狀態改為“複檢中”。

須複檢的書單包括陳雲的《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港遺民論》和《身土不二》；黃之鋒的《我不是英雄》和《我不是細路：十八前後》及陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》等。

陳淑莊在臉書發文寫道，自己早已消化相關市場消息，但沒預料自己的書籍亦涉及其中，“原來我除了是議員，也是一個有影響力的作者”。