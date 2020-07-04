比利時擔心其大學裡的中國間諜行為

比利時當局在一份報告中提及科技和國防領域裡的中國留學生，以“金礦”來形容竊取敏感數據。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法廣今天2020年7月4日周六的法文報道，比利時國家安全部門周四在其最新年報中提到了這一威脅。2019年年報指出，軍事研究機構的大學生（類似中國國防科技大）被派往包括比利時在內的西歐多國，尋求獲得某些軍事發展的重要知識，他們用“金礦”來形容比利時大學裡的科研活動。

報告還說，這些留學生與研究員之後帶着比利時大學裡的知識交給他們國家的軍方。目前有數十名這樣的軍事留學生活動在比利時大學裡。

加強科研保護

比利時國家安全部門沒有給出當地中國留學生的具體數字，但該機構二號首長言下之意承認，境內有着歐洲主要機構的比利時，對此予以特別注意。

知情媒體人士在接受本台RFI法廣記者Vincent採訪時指出，一年以來，比利時安全部門把中國間諜作為工作重心之一，認為這對比利時有着真實的威脅。為了糾正這一問題，情報部門建立了一套旨在提高警惕的程序，幫助科研領域更好地保護其潛在的科學研究，與其對留學生和外國研究學者的開放。

其它 / 民主希望在香港的終結