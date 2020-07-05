亞非拉70國同調挺港版國安法 趙立堅“感謝各位的大力支持”

中國強推“港版國安法”，引起國際社會批評，英、美等27個國家發表聯合聲明要求中國重新考慮；然而中國卻全力動員友好國家，藉由聯合國人權理事會場合發言支持中國立法“無關人權”、“純屬中國內政”。據上報今天報道稱，截至目前已有超過70個國家在表態為中國護航，其中除了少數實行所謂選舉制的國家入列，更包括台灣友邦尼加拉瓜。“港版國安法”激發的爭論，已使世界形成反中與挺中的兩大陣營。

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上報今天指人權放牛班，親中70多國瞎挺港國安法，台友邦尼加拉瓜赫然在列。

今年7月1日為中共建黨99周年，同時也是中共計算中“建黨百年大慶”的倒數開始。中共總書記習近平原本希望在今年藉由擴大“一帶一路”版圖、深化對歐盟戰略合作，以及訪問日本簽署中日“第五項政治文件”等大國外交進展，為明年的建黨百年大慶創造歷史定位。然而去年的香港民主抗爭及今年的新冠肺炎病毒疫情，成為最大變量，習近平為完全掌控香港，也以最快速度制訂“港版國安法”，引發國際社會批評。

據該報，在“港版國安法”立法前勸阻、恫嚇均告失敗之後，歐美國家公開譴責中國背棄《中英聯合聲明》，英、澳、加等國藉由政治庇護、移民、司法等具體政策工具協助保護香港公民；美國的行政、立法雙軌並進，針對中共高官、國際資本及對外貿易等祭出多重懲罰性措施。而共27個歐美國家更發表共同聲明反對“港版國安法”，要求中國“重新考慮”。

主要國家的集體行動並未使中國有所讓步，為了貫徹“對港主權”和國家尊嚴，中國外交系統全力發動友好國家在聯合國人權理事會發言。根據國際媒體彙整發言內容，這些挺中國家的言論與中國外交部的說詞幾乎一致，均主張涉港事務為中國內政，國際社會應支持“一個中國”原則；中國立法與人權問題無關，更反對將人權問題政治化；以及國際社會應尊重中國的主權和領土完整原則，在“一國兩制”下香港將長期享有繁榮自由等。

而在2天的發言之後，中國外交部發言人趙立堅立即在推特上發文稱，已經有超過70個國家在聯合國人權理事會發言支持中國對港政策，“感謝各位的大力支持”。

據上報稱，中國成獨裁國家共主，70多國相挺皆屬“人權放牛班”。分析在“港版國安法”正反兩大陣營的成員可以發現，支持與反對中國立法嚴控香港的國家，在政治體制上也呈現冷戰時期壁壘分明的態勢。若以“自由之家（Freedom House）”的世界自由評比做簡單區分，反中的27國都是評比中列為“自由”的國家，而以美、英、歐盟等傳統西方世界為核心。而挺中陣營的70多國，則來自“不自由”及“部分自由”的低評分國家，包括被視為世界上最殘暴的獨裁國家如北朝鮮、沙特阿拉伯，及敘利亞等，中國理所當然成為這個陣營的領袖。這也顯示因“港版國安法”而起的不同立場，已將世界分為民主與非民主的兩極陣營。

據上報警告，友邦尼加拉瓜恐遭中國拉攏，台灣須謹慎因應。該報說，更值得台灣注意的是，由於美國在反中陣營扮演關鍵領導角色，導致部分國家因“反美”而選擇中國，其中包括一直與美國關係緊張的台灣友邦尼加拉瓜。雖然尼加拉瓜近年陸續在國際場合上肯定台灣對國際社會貢獻，並重申雙邊關係穩固，然而尼加拉瓜過去已有幾年時間未在聯合國體系場域支持台灣有意義參與國際組織。中國是否藉此次外交戰增加拉攏籌碼，進一步動搖強烈反美的尼加拉瓜立場，是台灣在挺港政策之外必須謹慎因應的變量。