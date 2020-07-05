中國大學生畢業因疫情就業難 當局推介下鄉與基層

中國多家黨政機關近日發布通知，鼓勵高校畢業生到城鄉社區就業創業，拓展他們的就業渠道、促進城鄉社區建設。中國高校畢業生人數近年來持續攀升，而各種因素卻導致用人需求下降，大學生就業難上加難。

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據自由亞洲報道稱，中國大學生就業今年最難，官方鼓勵支招到基層去。

中國今年的應屆大學畢業生規模達874萬人，創歷史新高。據《光明日報》周五報道，中央組織部、民政部、教育部、人力資源和社會保障部等七部門近期發布了《關於引導和鼓勵高校畢業生到城鄉社區就業創業的通知》，以幫助他們就業，並推動城鄉社區治理體系和治理能力建設。

通知指出，當局要支持社區服務類企業、社會組織吸納高校畢業生就業或見習，並支持他們到這一領域創業。文件還說，當局還需要加強對他們就業創業觀念的引導，加大從優秀城鄉社區工作者招錄公務員或事業單位工作人員，特別是基層幹部的力度，並將高校畢業生在城鄉社區就業創業情況納入文明城市、文明村鎮、文明單位的測評體系。

該報道稱，這意味着，這份通知中提到的內容已經明確上升到了政治任務的層面。

據該報道說，消息一出，就有人調侃說，這聽上去像是文革時期知識青年上山下鄉的翻版。事實上，中國共青團去年發布的一份通知就曾令人驚呼上山下鄉要復活了。當時，團中央發表了《關於深入開展鄉村振興青春建功行動的意見》，提出到2022年前，要力爭動員不少於一萬名學生黨員、團員下鄉，兼職基層幹部；力爭組織超過一千萬人次大中專學生志願者下鄉，參與當地思想、文化、衛生等方面的建設。文件還列舉了幾大工作重點，意在把農村青年留在農村、把城市青年吸引到農村。乍一看，中國多部門近日發布的通知與去年共青團的這份通知有些神似，目的都是促進青年就業、推動社區建設。

為了改善青年就業環境，中國政府近來可是煞費苦心。今年二月底，教育部官員在一場新聞發布會上宣布，今年當局將擴招碩士研究生和專升本，總擴招規模較去年或將增加五十萬人。輿論普遍認為，這是為了延緩大學生就業，減輕他們的就業壓力。在會上，這名官員還介紹了教育部等方面採取的十多項穩就業措施，包括推出全天候網上校園招聘服務、鼓勵更多應屆畢業生參軍入伍、要求高校以“一人一策”等方式加強個性化就業指導等等。