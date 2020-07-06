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反港區國安法 歐洲議員籲停止香港引渡協定

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L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt est chargé de coordonner les réunions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 16 janvier 2020
L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt est chargé de coordonner les réunions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 16 janvier 2020 © AFP
作者： 法廣
1 分鐘

中國近期通過港區國安法，國際思考反制，比利時前總理、歐洲議會的英國脫歐首席談判代表維霍夫斯達(Guy Verhofstadt)表示：7月6日呼籲歐洲國家尋求共識，停止實施與香港間的引渡協定。

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為抗議實施“港區國安法”，加拿大政府7月3日祭出一連串制裁措施，除暫停執行與香港的引渡協定，還停止出口軍事敏感裝備至香港，同時更新旅遊警示，讓加國人民知道該法可能對他們的影響。

維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）7月6日在個人社群臉書發文，表示自實施安全法以來，香港法治已結束正常運作。他呼籲效法加拿大，歐洲國家應該尋求共識，停止實施與香港間的引渡協定。

由於“港區國安法”載明，不具香港永久居民身分者在香港以外地區犯罪，也在此法管轄範圍內，外界因此憂心入境上述國家，恐面臨“送中”風險。

根據中國司法部官網公告，截至2019年9月為止，全球共有55國與中國簽訂引渡條約。

另根據香港律政司公告，截至今年4月20日，共19國與香港簽有移交逃犯協定且已生效，分別為：韓國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、南非、英國、捷克、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、加拿大、美國、澳洲、新西蘭。

近年中國因迫害新疆維吾爾族人及侵犯香港自由人權，國際上制裁聲浪漸高，維霍夫斯達去年12月也曾表示，歐盟需有能力懲罰侵犯人權者，這是歐洲議會長期以來一直追求的目標。

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