重話批評習近平 北京清華大學教授許章潤傳遭警察帶走

曾數度發文針砭時政並重話批評中國國家主席習近平的北京清華大學教授許章潤今天上午傳出從家中被警察帶走。

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據中央社今天報道稱，重話批評習近平，北京清大教授許章潤遭警察帶走。消息稱曾數度發文針砭時政並重話批評中國國家主席習近平的北京清華大學教授許章潤6日上午傳出從家中被警察帶走。中央社引述中國民運人士王丹在臉書說，許章潤被捕，顯示習近平已恐慌到草木皆兵的程度。

據中央社，對於許章潤被帶走的原因，分析指應與許章潤多次在網上的發文以及批判習近平有關。

2018年7月，許章潤發表題為“我們當下的恐懼”文章，批評習近平取消國家主席任期制，讓中國向毛澤東時代倒退。許章潤曾撰文“憤怒的人民不再恐懼”，文章藉由疫情進而點出“壟斷一切、定於一尊的組織性失序”，以及只對上負責的“制度性無能”。

2019年3月，許章潤遭清華大學停職、停課。今年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，他又撰文“憤怒的人民不再恐懼”，文章藉由疫情進而點出“壟斷一切、定於一尊的組織性失序”，以及只對上負責的“制度性無能”，並稱是“保江山”的一己之私而置億萬國民於水火的“道德性敗壞”，致使人禍大於天災。

這篇文章並重批習近平“疫癘猖獗當口，所謂‘親自’雲雲，心口不一，無恥之尤”。據該報道，許章潤當時曾提到，自己因言獲罪，行止困限。“此番作文，預感必有新罰降身，抑或竟為筆者此生最後一文，亦未可知。但大疫當前，前有溝壑，則言責在身，不可推諉，無所逃遁”。

中央社報道稱，此外，美國政治學者韓連潮近日在推特轉貼一篇署名許章潤的長文“踐踏斯文，必驅致一邪魅人間”，其中痛斥當局強拆行為，摧毀多個住宅老區和藝術區。文章形容這種作法是“居屋不存，斯文蕩然，真所謂暴殄天物、喪心病狂”。更批評政體是企圖“壟斷思想，斫喪精神”。