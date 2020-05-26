蓬佩奧遊說生效？中企輸掉以色列“中東最大海水淡化項目”競標

自耶路撒冷方面消息，綜合以色列《國土報》、《耶路撒冷郵報》等媒體5月26日報道，以政府在當天宣布，最終決定被稱為“中東最大海水淡化項目”海水淡化工廠索里克二期工程由以色列當地IDE技術公司負責承建。

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《國土報》的報道提到，以色列水利局、財政部和能源部組成的聯合委員會當天宣布了這一決定。該委員會稱，IDE技術公司將以每立方米1.45新謝克爾（NIS）的價格出售淡化水，這是史無前例的低價。報道稱，在整個運營周期內，這將為該國節省約33億新謝克爾。《耶路撒冷郵報》也援引IDE技術公司投標書內容稱，該公司承諾將以每立方米1.45新謝克爾的價格出售淡化水。該報注意到，這比當前所有的淡化解決方案便宜65阿高洛（1新謝克爾等於100阿高洛）。

報道還指出，索里克二期工程合同標的約為15億美元（超過50億新謝克爾），運營年限為25年。建成後，它每年可生產約2億立方米的飲用水，將以色列海水淡化總產量提升至每年7.86億立方米。據報道，以色列全國用水量的近85%來自海水淡化。此次贏得工程競標的以色列當地企業IDE的主要競標對手，是來自中國的和記黃埔水務國際控股公司（Hutchison Water International）。至於中企失去了這一合同的原因，《國土報》的報道指出，一位了解此事美國官員上周稱，美國正在要求包括以色列在內的盟友與中國“斷絕”在有安全風險領域的關係。

該報指，在蓬佩奧訪以的十多天後，以色列政府宣布了這一競標結果。蓬佩奧曾於13日對以色列進行了短暫的訪問，並與該國總理內塔尼亞胡和副總理甘茨進行會面。據了解，索里克二期工廠位於特拉維夫以南15公里，靠近以色列空軍帕爾瑪西姆基地和以色列原子能研究中心(SNRC)。這一地理位置被認為是戰略要地。此前，以色列電視13台記者巴拉克·拉維德曾援引多個外交渠道消息說，美國政府已要求以方重新評估和記黃埔的競標過程，“發出了毫不含糊的信號”。蓬佩奧也在出訪以色列前向《今日以色列報》指出，“我們看到以色列與中國之間的經濟關係正在加強。”他提出，“我們希望就與之俱來的風險交換我們的看法。”