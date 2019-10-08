安倍称就日朝船只相撞向朝方提出抗议

有关一艘朝鲜渔船与日本水产厅渔业执法船相撞，于7日上午9点30分左右沉没之事，日本首相安倍晋三10月8日在参院全体会议上答疑时指出，已通过北京的外交渠道向朝鲜方面提出抗议。

广告 继续浏览后续

安倍指出：政府将继续为了防止外国渔船在我国专属经济区进行违法作业，毅然加以对应。

安倍还在回答质询时指出：由于没能确认沉没的渔船是否违法作业，没有对船员们采取拘留等强制措施。

发生冲突的场所是日本石川县能登半岛西北约350公里的海面，属于日本专属经济区“大和堆”海域附近。日本方面称：在朝鲜渔船与日本水产厅渔业执法船相撞的时候，日本水产厅执法船“大国”正向该朝鲜船只用音声等发出要求其退出该海域的警告，而朝鲜渔船急遽接近“大国”并急遽转弯，因此使两船相撞。

此渔船相撞后损伤严重，日本方面7日报道说，船上有20人落水，经过确认有60人落水，日本方面将落水的60人全部救了上来，并已送到其他的朝鲜船只上。

2018年，日本海上保安部门曾对约1600艘朝鲜渔船发出退出该海域的警告,而现在正处于乌贼捕捞期，今年到目前为止，进入该海域的朝鲜船只达1060艘。日本海海上保安部门每次都会向这些船只发出退出该海域的警告，并经常和这些朝鲜船只对峙。