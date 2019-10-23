安倍晋三与中国国家副主席王岐山举行会谈

日本首相安倍晋三，日本时间23日上午，在东京元赤坂的迎宾馆与中国国家副主席王岐山会谈。

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王岐山为参加日本德仁天皇“即位正殿之仪”来日，双方就预定的中国国家主席习近平明年春天作为国宾访日展开磋商，就加速进行日程安排等取得共识，并一致强调进一步巩固两国关系。

王岐山去年3月开始就任中国国家副主席，去年当地时间5月25日，王岐山出席第22届圣彼得堡国际经济论坛时，在下午在经济会议会场，曾与安倍首相进行暂短交谈，这是安倍第一次与王岐山进行正式接触，当时安倍在谈到北朝鲜问题时表示，希望日中两国在解决朝鲜核武器和弹道导弹等问题上加强合作，王岐山对此表示了理解与赞同。

安倍晋三在与王岐山会谈中，还就中国有关部门拘留北海道大学一名40多岁男性教授，要求中方积极应对。安倍还对由于《逃犯条例》修改案等引起的抗议活动等香港持续的混乱表示“非常忧虑”，并要求中国方面缓和对日本产食品的进口限制。

中国政府9月在北京拘留了日本北海道大学一名40多岁的男教授。中方称拘留理由是违反了中国国内法律，该人现在仍在拘留中。该教授曾在日本防卫省防卫研究所和外务省工作过，有消息称中方怀疑他进行了间谍活动。

10月22日，王岐山还与前首相福田康夫在东京都内的酒店举行了会谈，双方确认了为了加深两国的互相理解，有必要在日中文化与艺术等广阔的领域推进合作。

王岐山在会谈后接受媒体采访，称德仁天皇的“即位正殿之仪”受到了中国仪式的影响。