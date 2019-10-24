金正恩出重拳拆 呵斥韩制金刚山设施政策大错特错

韩朝关系短暂热络后陷入僵局。朝鲜领袖金正恩近日巡视金刚山时，下令拆除当地所有韩国设施，并以朝鲜方式重建。分析认为，这预示朝方将对美韩采取更强硬政策。另外金刚山旅游项目为朝鲜已故领袖金正日的重大决策之一，金正恩公开批评有关项目等于批评其父，做法罕见。

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据光华网报道，批金刚山政策大错特错，金正恩下令拆韩制设施。

报道引述朝鲜多间官媒周三（23日）消息，金正恩早前在夫人李雪主、胞妹金与正、劳动党统一战线部部长张金铁及外务省第一副相崔善姬等人陪同下，视察金刚山。

他强调金刚山是朝鲜的领土，当地旅游业不应由韩国控制，因此要求拆除韩国在当地所建的观光设施，并以朝鲜方式重建。他指将这个景点视为韩朝关系象征是错误的观念，并形容当地的高城港、海金刚酒店等韩方承建设施，没有民族特色及严重缺乏建筑美感，批评有关负责人让出旅游胜地换取利益的政策犯了严重错误。

据该报道说，金正恩公开批评父亲。

报道指惟金刚山旅游项目为金正日执政时期推动，此举被视为金正恩公开批评父亲。

报道引据韩联社分析指，金正恩宣布拆除韩方设施，意味对韩方以对朝制裁等为由不推进项目的做法大失所望；他近期骑马登白头山，也预示将对美韩采取强硬政策。

该报道称，金刚山旅游区位于朝鲜东部沿海军事分界线附近的朝方一侧，是朝鲜境内首个正式对韩国开放的旅游地。在朝鲜政府支持下，金刚山旅游项目于1998年11月开始启动，由韩国现代集团与朝鲜方面合作营运。2008年7月11日，一名韩国女子在金刚山旅游区附近军事禁区被朝鲜士兵开枪打死，韩国方面因此中断了旅游项目。