韩国总理与安倍举行会谈 递交文在寅亲笔信

为出席10月22日举行的德仁天皇“即位礼正殿之仪”赴日的韩国总理李洛渊，24日在日本首相官邸与安倍首相举行会谈，并向安倍首相递交了文在寅总统的亲笔信。

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李洛渊于午前10时40分左右到达首相官邸，和安倍首相在两国国旗前握手合影。

在会谈中，双方一致认为：日韩作为重要的邻国，不能让如此严峻的两国关系持续下去。李洛渊呼吁为了迅速改变日韩关系的冷却状态，因该促进包括外交当局在内的种种交流的活跃展开，双方一致认为在这种严峻的两国关系的状态下，促进包括强青少年交流在内的民间交流很重要性。

双方还一直认为在针对朝鲜问题上，日美韩合作很重要。

安倍在会谈中强调：必须遵守国与国之间的约定，意思是指韩国有关强征劳工的判决没有遵守日韩之间的请求权协定。暗示日本方面认为是造成日韩关系冷却的强征劳工问题必须由韩国方面解决的一贯立场。

李洛渊指出：正像日本所做的那样，韩国也一直遵守1965年的韩日基本关系条约和请求权协定，今后也将如此，我相信韩日将一如既往，能够用智慧越过难关。

李洛渊还向安倍首相递交了文在寅总统的亲笔信。文在寅在亲笔信中指出：韩日两国作为近邻，是为了东北亚和平与安定必须合作的重要伙伴，为了早期解决两国间的悬案，两国应该相互进行真诚的努力。

双方的会谈仅进行了21分钟。