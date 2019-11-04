东盟七国抵制与美峰会，美重申坚守亚洲承诺

第35届东盟峰会及系列峰会4日进入最后一天，各国领导人的双边会晤紧锣密鼓，多边高峰会谈密集登场。当地时间上午的东盟加三峰会和东盟美国峰会之后，下午是第14届东亚峰会、东盟-日本峰会以及压轴戏，第三届区域全面经济伙伴关系协定峰会。印度-太平洋地区商贸论坛也全天同步举行。这些双边和多边会晤中最引人注目的当然是东盟-美国峰会，更具体说是美国参加峰会活动的官员级别。

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一段时期以来，中美两国围绕在亚洲的主导权展开较量。特朗普就职美国总统之后，曾提出所谓印-太战略，试图平衡中国在亚太地区日益扩大的影响，遏制中国在南海地区加强控制权的努力，而地区国家也试图在中美两大国的争夺与较量中保持自主。但特朗普政府在原本10天后在智利举行的亚太经合组织领导人非正式峰会取消之后，仍然没有提升美国参加本届东盟峰会及系列峰会代表的级别，只派出刚刚上任的国家安全事务顾问罗伯特·奥布莱恩及商务部长罗斯出席东亚峰会和印度-太平洋商务峰会，这让东南亚国家更加怀疑美国在亚洲地区的安全承诺。为抗议美方的这种轻视，今天只有泰国、越南和老挝三国领导人参加与美国代表的会谈，其他7个成员国均缺席。泰国与越南分别是本届和下届东盟峰会活动的主席国，老挝则是东盟与美国关系的协调员。

也许正是为了回应东盟各国对美国对亚洲事务是否重视的怀疑，罗伯特·奥布莱恩在峰会前出席印-太商务论坛活动时明确表示，美国坚定参与亚洲地区事务，全面履行在亚洲的承诺。奥布莱恩在随后的东盟-美国峰会上，也对7个成员国缺席表达不满。

据悉，美国在会议期间，严厉批评中国，越南也对中国表达不满。这为当日下午有中国参加的东亚峰会的气氛埋下伏笔。

东盟-美国峰会显示出与其他峰会至少是形式上的某种不同，美国特派代表在媒体聚光灯下，发表长篇讲话。而其它峰会，均是在领导人简短的走过场般的开场白之后，立即转入闭门会谈。

美国虽然降低了出席东盟峰会的官员级别，但东南亚地区并不因此而失去其大国争雄的地位。一方面中国国家主席习近平虽然最终没有到场与会，但中国可以说无所不在，在一些双边会谈之外，东盟-中国峰会、东盟加三峰会、东亚峰会、区域全面经济伙伴协议峰会等接连登场。另一方面，俄罗斯总理梅德韦杰夫、日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅均在曼谷，参加不同平台的双边和多边会谈活动。俄罗斯总理梅德韦杰夫参加东亚峰会之前，3日，在东盟商贸与投资峰会上发表演讲，并与泰国总理、柬埔寨总理洪森等地区领导人双边会谈。长期重视与东南亚国家关系的日本也日程紧凑。首相安倍晋三4日上午出席东盟加三峰会之后，出席东亚峰会以及随后的东盟日本峰会，4日晚间，还有第11届湄公河-日本峰会及工作晚宴。韩国总统文在寅也出席各项峰会活动，并将首次举行湄公河-韩国峰会。

不过，作为本届东盟峰会和系列峰会压轴戏的第三次区域全面经济伙伴关系峰会难有皆大欢喜的结局。最新消息显示各种消息显示，印度决定退出相关谈判。其它15国希望能在明年越南接力轮值主席国之后，正式签署协议，建立世界上最大自由贸易区