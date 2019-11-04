日本首相安倍晋三和韩国总统文在寅举行会谈

第35届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议2日至4日在泰国曼谷举行，日本首相安倍晋三和韩国总统文在寅与当地时间11月4日上午，在出访地泰国首都曼谷郊外进行了会谈，会谈约进行了11分钟。

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两首脑会谈是在去年9月在美国纽约举行会谈以来首次，也是去年10月韩国最高法院对日本企业做出赔偿二战时征用朝鲜半岛劳工以来的会谈。



两首脑在“日韩关系非常重要”这一点上取得了一致，并一致认为两国关系的悬案应该通过对话加以解决。韩国总统府发言人指出：安倍首相在非常友好、真挚的气氛中与文在寅总统举行了会谈。



据韩国方面介绍，两人在出席东盟（ASEAN）+3（日中韩）首脑会议前，于上午8点35分左右在休息室里进行了交谈。



两首脑就日韩两国政府通过外交途径继续进行协议的方针达成一致。



文在寅总统提议说：如果有必要，我们可以研究进行更高级别的对话。安倍首相指出：我们要通过所有的可能的方式，摸索解决问题的方法。



在言及原被征劳工诉讼问题的判决时，安倍向文在寅传达了日本的原则性立场，要求韩方遵守《日韩请求权协定》，创造能让两国关系重返正常轨道的契机。



两国首脑3日晚携夫人出席与各国首脑等合影活动时，曾满面笑容握手寒暄。