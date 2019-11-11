前首相纳吉遭庭宣罪成 纳吉选自辩无罪

马来西亚吉隆坡高庭今天裁定，前首相纳吉在SRC国际舞弊案的7项滥权、失信和洗钱罪名表罪成立，必须出庭自辩。据高庭法官纳兹兰裁定，控方所提出的证据，证明了纳吉的全部罪名表罪成立。纳兹兰认为，纳吉参与了SRC公司向公务员退休基金借贷40亿令吉的事务。纳吉被控3项洗钱罪，3项刑事违反信托以及1项滥权罪。纳吉本人选择宣誓自辩。

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据大马新闻今天报道说，纳吉矢言出庭宣誓下自辩，冀辩方证人助还清白。

随着SRC案7项控罪被判全部表罪成立而需出庭自辨，前首相纳吉现寄望，即将出庭供证的辩方证人能证明他的无辜，进而为他讨回清白。他今午在面子书贴文说，他选择未来坐到证人栏里，宣誓下自辩，并接受总检察长汤米汤姆斯（Tommy Thomas）为首的控方交叉盘问。

纳吉说，“我选择宣誓下自辨，而控方可以对我交叉盘问。”

据吉隆坡高庭今天裁定，前首相纳吉在SRC案的7项滥权、失信和洗钱罪名表罪成立，必须出庭自辩。隆高庭法官纳兹兰裁定，控方所提出的证据，证明了纳吉的全部罪名表罪成立。纳兹兰认为，纳吉参与了SRC公司向公务员退休基金借贷40亿令吉的事务。也说，纳吉还从SRC公司挪用4200万令吉，供私利之用。

据纳兹兰称，“尽管一系列行为在不同时间发生，但这一切可追溯至一宗交易，而且具有刑事意图，攸关一宗持续中的阴谋。”

据纳兹兰说，“SRC公司在2011年初成立，为这宗案件铺下脉络。这都是有预谋的。”“被告2011年和2012年参与内阁会议意图获得金钱，最终他在2011年末和2012年出接获4200万令吉，形同滥权。”

针对政府担保，公务员退休基金分别在2011年8月和2012年2月贷款予SRC公司，纳兹兰认为，纳吉批准这些贷款，不落在首相、财政部长、SRC公司顾问的合法职权范围内。“反之，被告行为展现其在SRC案的个人利益。而我认为，这项利益符合反贪会法令第23条文调查范围之内。”

据纳兹兰点出，虽然纳吉出席两项会议，批准公务员退休基金贷款予SRC公司，但纳吉没有申报自身利益，更遑论有意离席。据纳兹兰指，“倘若政府没有担保，那么公务员退休基金投资就不会批准40亿贷款。被告知晓，身为首相和财长在SRC公司的利益，与个人利益相冲……”

纳兹兰宣称，纳吉个人账户所接获SRC公司的4200万令吉，最终用在个人利益之上。谈及3项失信控状，纳兹里纳兹兰RC转汇这笔钱，进入被告账户……SRC不该失去这笔4200万令吉。”

“被告个人账户不该领获4200万令吉，而被告还为了私利挪用这笔钱，开出总值1070万令吉个人支票，收款人也证实此事。”

针对3项洗钱控状，纳兹兰认为，4200万令吉就如失信控状阐明，源自非法活动。

“当4200万令吉流入被告账户中，是项资金为非法活动所得。”

“根据基本知识和证据，我认为，被告知晓，4200万令吉源自非法活动。在辩方最佳利益考量下，被告没法给予合理理由，证明4200万令吉是否源自非法活动。”

“被告3个银行账户大量交易，被告也没证据佐证询问这笔汇款，还遑论有投诉银行或报警。”

“因此，2001年反洗黑钱法令下，3项控罪获得证明。”

据纳兹兰总结，按照控方所呈证据和证人供词，控方成功证明被告滥权、失信和洗钱。“所以，被告滥权、3项失信控状和3项洗钱控状，符合刑事程序法典第180条文。”纳兹兰说，“由此，我要求被告，为7项控罪自辩。”

该报道说，当纳兹兰下判时，坐在被告栏的纳吉神情冷静。

报道称，法庭通译员告知，纳吉可以选择宣誓自辩，非宣誓自辩抑或保持沉默时，纳吉选择宣誓自辩。

其他在场人士包括纳吉女儿诺雅娜（Nooryana Najwa Najib）、国会反对党领袖依斯迈沙比里和国大党署理主席沙拉瓦南。

该报道说，随着纳兹兰裁定表罪成立，辩方团队需要在12月3日起为纳吉辩护。

纳吉是大马首个面对提控的前首相，如今更是第一个被判表罪成立的前首相。

纳吉的SRC案从今年4月3日开始审讯，而控方在较后的58天审讯里传召57个证人出庭供证，包括AmBank公关部经理余金萍（Joanna Yu Ging Ping）、前第二财长胡斯尼等。

SRC案中，纳吉被控1项滥权罪、3项刑事失信罪和3项洗钱罪。一旦罪成，在刑事失信罪下，纳吉将可面对监禁最高20年、鞭笞与罚款。在渎职滥权罪下，他可面对监禁最高20年、罚款1万令吉或不少于贿金5倍（视何者为高）。而在洗黑钱罪下，他可面对监禁最高15年、罚款最高1500万令吉或洗钱款额5倍（视何者为高）。

据报道说，纳吉的SRC案从今年4月3日开始审讯，而控方在较后的58天审讯里传召57个证人出庭供证，包括AmBank公关部经理余金萍（Joanna Yu Ging Ping）、前第二财长胡斯尼等。

随着纳吉今天被判表罪成立后，他必须在接下来的审讯里提出本身抗辩，传召或包括他自己的辩方证人。

法官之前择定，聆审将于12月3日开始的10天内举行，一直到12月19日。

该报道说，隆高庭就SRC案裁决前首相纳吉表罪成立后，巫统最高理事洛曼表示，他对这次裁决并不意外，更指控此乃首相马哈迪插手司法的结果。