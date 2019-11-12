美国施压 韩日军事情报交流合作还续否?

《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）将于22日晚12时终止，美国政府和美军对韩方决定表示忧虑，并直接或间接要求续签协定。美军高层将相继访问韩国出席韩美军事委员会会议（MCM）和韩美安保会议（SCM），预计美方将对韩最大限度施压。韩国当局曾强硬表示，国家利益高于其他议题，但没有细指取消与日本情报交流合作如何符合韩国国家利益。

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据韩联社今天报道说，美军高层相继访韩或为韩日军情协定向韩施压。

美军参谋长联席会议主席马克·米利、美国印度-太平洋司令部司令菲利普·戴维森将于13日抵达韩国，并于14日出席韩美军事委员会会议。美国防长马克·埃斯珀、国防部副部长助理海诺·克林克、国防部主管亚太事务的助理防长兰德尔·施里弗将于14日访韩，并出席15日的韩美安保会议。

该报道指出，上述两大会议此前主要讨论韩美联合防卫力量、应对朝鲜核导威胁、战时作战指挥权移交、驻韩美军基地迁移等军事事务，而《韩日军情协定》很可能成为此次会议的最大焦点。

韩国政府已于8月23日正式通知日本韩方决定终止《韩日军情协定》一事。韩方表示，若日本撤销7月起对韩实施的限贸措施，可重新考虑协定续签事宜。但是日方回应限贸措施和军情协定是两码事，无意撤销出口限制措施。而美国没有出面调解韩日矛盾，反向韩方施压。

报道引据美国联参消息，米利在飞往日本的军机上说，军情协定对地区安全和稳定必不可少。韩美日一起走，将更强大。若韩日关系降温，这只会有利于朝鲜和中国。

有部分人士指出，因为美方要求强烈，政府有可能考虑推迟协定的终止，但是韩政府对此加以否认。国防部发言人崔贤洙11日在例行记者会上表示，现阶段政府不考虑推迟终止《韩日军事情报保护协定》。只有日方取消不当的经济报复措施，韩日恢复友好关系，韩国政府才会重新考虑包括终止军情协定在内的多项措施。

另外，美军高层还可能就驻韩美军防卫费分担问题重申原有立场，要求韩方承担更多的防卫费。据悉，美方要求韩方承担50亿美元，具体包含驻韩美军工资、在半岛循环部署美军费用、驻外美军训练费用等。

该报道说，米利提到美军驻扎的必要性和相关经费，值得关注。据11日美国国防部消息，米利在飞往日本的军机上指出，美国民众对驻韩、驻日美军提出质疑，质问美军为何要驻扎韩日两国、国力富强的韩日为何不能靠自身力量做好防御工作等。

韩军消息人士表示，防卫费问题一般多由国务院和国防部官员谈及，美军参谋长联席会议主席出面谈论美军驻扎费用十分罕见，可见美方提出的要求尺度相当大。