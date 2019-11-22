最后时刻 韩国决定仍续《军事情报保护协定》 美日暂松口气
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韩国官方刚刚通知日本方面，先前通知《军事情报保护协定》到期不续的外交文件可以不被记效。韩国国家安全特别会议尚在举行，此消息被认为是由韩国总统文在寅亲自下达的决定。《军事情报保护协定》被续签的决定细节与条件尚不清楚。日本方面透露韩国外长即将访日，日韩国防部长继续磋商。
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据共同社以快讯报道，韩国通知日方停止《军事情报保护协定》GSOMIA到期通知效力。
日本政府相关人士22日说明称，关于日韩《军事情报保护协定》（GSOMIA），接到韩国方面联络称停止该协定到期通知的效力。
据中央社说，美国施压，韩国决定维持日韩军情协定。
该报道引述日本放送协会（NHK）消息，韩国今天告诉日本政府将会继续分享有关朝鲜的即时军事情报，扭转之前因贸易和历史争端要终止合作协议的决定。
该报道引述路透社消息，韩国承受来自美国的压力，要求他们继续跟日本维持军事情报机密保护协定（GSOMIA）。
日本经济产业省今年7月宣布，要对出口至韩国的制造半导体与显示器所需精密科技原料加强管制后，韩国当局8月指出，他们将终止军事情报机密保护协定。