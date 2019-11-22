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最后时刻 韩国决定仍续《军事情报保护协定》 美日暂松口气

日韩关系图片 网络照片

韩国官方刚刚通知日本方面，先前通知《军事情报保护协定》到期不续的外交文件可以不被记效。韩国国家安全特别会议尚在举行，此消息被认为是由韩国总统文在寅亲自下达的决定。《军事情报保护协定》被续签的决定细节与条件尚不清楚。日本方面透露韩国外长即将访日，日韩国防部长继续磋商。